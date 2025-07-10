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Politico: в ЕС шокированы изменениями политического курса Вашингтона

10 июля 2025 08:46
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Politico: в ЕС шокированы изменениями политического курса Вашингтона-0

Европейские страны встревожены нестабильностью позиции США по Украине на фоне заявлений лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Союзники опасаются остановки поставок вооружений Киеву и вывода американских войск из Европы.

Как пишет зарубежное издание, политики шокированы и с недоверием относятся к текущей линии Вашингтона, отмечая хаотичность решений и отсутствие прозрачности в действиях администрации. 

Беспокойство вызывает возможное изменение стратегии, которую курирует заместитель министра обороны Элбридж Колби – ее итог может повлиять на распределение американских контингентов в Германии, Италии, Польше и Великобритании.

Недавняя остановка поставок ракет и другого вооружения в Украину и противоречивые заявления Трампа усиливают ощущение разобщенности в американской политике. Европа готовится к любому развитию событий, учитывая растущий дефицит информации из США.

Фото: pixabay

# Международная политика

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