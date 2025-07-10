Politico: в ЕС шокированы изменениями политического курса Вашингтона

Европейские страны встревожены нестабильностью позиции США по Украине на фоне заявлений лидера США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Союзники опасаются остановки поставок вооружений Киеву и вывода американских войск из Европы.

Как пишет зарубежное издание, политики шокированы и с недоверием относятся к текущей линии Вашингтона, отмечая хаотичность решений и отсутствие прозрачности в действиях администрации.

Беспокойство вызывает возможное изменение стратегии, которую курирует заместитель министра обороны Элбридж Колби – ее итог может повлиять на распределение американских контингентов в Германии, Италии, Польше и Великобритании.

Недавняя остановка поставок ракет и другого вооружения в Украину и противоречивые заявления Трампа усиливают ощущение разобщенности в американской политике. Европа готовится к любому развитию событий, учитывая растущий дефицит информации из США.