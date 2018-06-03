Игорь Карпенко рассказал об отмене экзаменов для поступления в гимназию и процессе повышения авторитета профессии учителя

Новости Беларуси. Отмена экзаменов для поступления в гимназию стала одной из резонансных тем последнего времени, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Карпенко в интервью Юлии Огневой рассказал, почему было принято такое решение, а также поделился мнением, как можно поднять авторитет профессии учителя.

Юлия Огнева:

До сих пор резонансным остается вопрос отмены экзаменов для поступления в гимназию. Многие на это рассчитывали: вроде с одной стороны просто – сдал экзамен, поступил в гимназию. А сейчас получается, вроде родитель рассчитывал, что ребенок в 5-ом классе будет в определенной гимназии, а теперь по-другому.

Игорь Карпенко:

Сегодня, когда учебная программа общей средней школы и гимназии одинаковы, я думаю, что нет необходимости вести ребенка из одного конца Минска в другой конец города только лишь потому, что там название гимназии. Понятно, что первый год будет адаптационно сложным, будут вопросы возникать, но мы должны понимать, что в перспективе должна выстроиться система, которая позволит учесть и интересы потребностей ребенка.

Юлия Огнева:

Игорь Васильевич, но вы же не можете не согласиться, что школы все ровно разные? Вы говорите о том, что есть примеры, когда школы превосходят гимназии, но есть и обратные примеры.