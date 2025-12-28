Голос белорусского спорта. Новицкий рассказал о курьёзах профессии и самом необычном репортаже
Спортивные достижения наших атлетов – это несколько эпох. На победах одних росли другие, эстафету подхватывали третьи, и получилась олимпийская летопись, где нет второстепенных героев.
Наша страна гордится каждым, и к спортсменам приковано пристальное внимание. Как болельщиков так и средств массовой информации, благодаря которым спортивная слава героев распространяется по белорусским просторам и за ее пределы.
В студии программы «Спорттаймер» мэтр отечественной журналистике, человек с большой буквы, образец для подражания, голос многих турниров Владимир Николаевич Новицкий.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Был когда-то такой подарок, чтобы вам подарили в детстве и вы его запомнили на всю жизнь?
Владимир Новицкий, спортивный журналист, комментатор:
Я не девушка, не буду подсчитывать, сколько лет назад у меня было то, что вы называете «детством». Это было очень много лет назад. Друзья, это не рояль в кустах, никакие вопросы мы не обговаривали. Поэтому я не знаю, сколь длинной будет пауза в поисках ответа. Вы знаете, мне подарили папа с мамой, долгие годы он хранился, серого цвета Дед Мороз.
Юлия Силипицкая:
Итак, у вас наверняка есть масса историй. Самую интересную, на ваш взгляд, сейчас.
Владимир Новицкий:
Самую-самую мне трудно сейчас определить, если хватит терпения у вас, у зрителей потом их послушать. Я несколько историй расскажу. 1998 год, Олимпийские игры в Нагано. Это, кстати, первый был хоккейный турнир главных стартов четырехлетия для нашей сборной. Для белорусской. Выступили там достойно.
В курсе вы или нет, наш матч со сборной Германии, а комментаторская позиция была прямо на трибуне, буквально метрах в 10-15 от льда. Дыхание матча чувствуешь, слышишь, понимаешь, лучше не придумаешь.
Веду репортаж. Все замечательно, мы играем, выигрываем. И вдруг – слышу больше, не столько вижу – оживление за мной, буквально тремя рядами выше. Поворачиваюсь и понимаю, что с биатлонной гонки, которая закончилась совсем недавно, приехал Александр Григорьевич Лукашенко, те, кто его сопровождал. Ну разве мог я не попробовать?
Просьбу я высказал, и буквально минута-другая Александр Григорьевич уже был рядом со мной на комментаторской позиции. И полтора периода мы рассказывали о хоккее прежде всего, естественно, эти важные темы я не мог упустить.
У меня было полное ощущение, что Президенту понравился этот наш с ним телевизионный комментаторский диалог. И поэтому, когда следующий матч со сборной Японии, Александр Григорьевич, проходя мимо: Володь, продолжим нашу совместную работу? Я говорю: Александр Григорьевич, для меня это большая честь. И матч, по-моему, со сборной Японии (тут уже где-то около периода) мы также рассказывали вдвоем.
Закончились эти репортажи, покидаю я арену, ну и вижу... О коллегах всегда говорю только хорошо, но тут явно, мне показалось, была нотка зависти в глазах коллег-комментаторов, которые понимали, что большего эксклюзива быть не может.
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