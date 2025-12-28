Голос белорусского спорта. Новицкий рассказал о курьёзах профессии и самом необычном репортаже

Спортивные достижения наших атлетов – это несколько эпох. На победах одних росли другие, эстафету подхватывали третьи, и получилась олимпийская летопись, где нет второстепенных героев. Наша страна гордится каждым, и к спортсменам приковано пристальное внимание. Как болельщиков так и средств массовой информации, благодаря которым спортивная слава героев распространяется по белорусским просторам и за ее пределы. В студии программы «Спорттаймер» мэтр отечественной журналистике, человек с большой буквы, образец для подражания, голос многих турниров Владимир Николаевич Новицкий.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Был когда-то такой подарок, чтобы вам подарили в детстве и вы его запомнили на всю жизнь? Владимир Новицкий, спортивный журналист, комментатор:

Я не девушка, не буду подсчитывать, сколько лет назад у меня было то, что вы называете «детством». Это было очень много лет назад. Друзья, это не рояль в кустах, никакие вопросы мы не обговаривали. Поэтому я не знаю, сколь длинной будет пауза в поисках ответа. Вы знаете, мне подарили папа с мамой, долгие годы он хранился, серого цвета Дед Мороз. Юлия Силипицкая:

Итак, у вас наверняка есть масса историй. Самую интересную, на ваш взгляд, сейчас. Владимир Новицкий:

Самую-самую мне трудно сейчас определить, если хватит терпения у вас, у зрителей потом их послушать. Я несколько историй расскажу. 1998 год, Олимпийские игры в Нагано. Это, кстати, первый был хоккейный турнир главных стартов четырехлетия для нашей сборной. Для белорусской. Выступили там достойно. В курсе вы или нет, наш матч со сборной Германии, а комментаторская позиция была прямо на трибуне, буквально метрах в 10-15 от льда. Дыхание матча чувствуешь, слышишь, понимаешь, лучше не придумаешь.