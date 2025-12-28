«Орешник» и тактическое ядерное оружие исключают вероятность нападения на Союзное государство? Мнение эксперта

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Игорь Позняк, ведущий:

Возможность или вероятность нападения на Союзное государство, учитывая вышеперечисленные сегодня факторы: и фактор «Орешника», и фактор тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Они исключают такую вероятность сегодня?

Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:

Нет, не исключает. Мы видим то, что на эскалацию идут. Может быть, не в прямом смысле то, что сейчас дивизия перебьет границу, но то, что нападают на танкеры, то, что пытаются закрыть Балтийское море, даже Средиземное море, теракты разные. Даже если они не готовы к этой войне, они очень спокойно могут споткнуться в эту войну. Просто из-за своих непродуманных шагов, на которые они все время намеренно идут. Они себя уговорили очень четко, что Россия не пойдет на ядерную войну, что Россия себя всегда будет ограничивать. И то, что они смогут эскалацию сами контролировать, а обратно не пойдет та контр-эскалация, на которую они не могут ответить. Это, конечно, глупо, абсолютно глупо. Давайте не забудем. Я это много раз уже рассказывал. В 1999 году я был штабс-капитаном в 1810 корпусе. В 1999 году, кроме короткой подготовки к наступлению на Багдад, американская армия готовилась к войне с Россией. Это не потому, что они начали в 1999 году, а потому, что просто никогда не останавливались. Эта система двигалась вперед. Я уверен, до сих пор двигается также вперед.