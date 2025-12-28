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Дэвис: Трамп не может игнорировать провалы Украины на фронте

28 декабря 2025 19:20
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Дэвис: Трамп не может игнорировать провалы Украины на фронте-0

Подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис заявил, что глава Соединенных Штатов не может игнорировать провалы на фронте. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что в последние дни Киев начинает проигрывать быстрее. Он также подчеркнул, что руководство США вряд ли захочет помогать Зеленскому, человеку, который отказывается признавать реальность.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.

Фото: pixabay

# Международная политика

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