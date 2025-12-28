Сможет ли Трамп остудить горячие головы в Европе? Ответил экс-офицер армии США

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Может ли Трамп в военном смысле остудить горячие головы в Европе?
Станислав Крапивник, политолог, военный эксперт, экс-офицер армии США:
Тут сейчас очень такой интересный фактор, потому что со стороны американцев, у них еще огромный экономический кризис, с которым они должны как-то справиться. Европа для них становится уже таким балластом, от которого они хотят отступить. С другой стороны, европейцы это как жена в плохом браке. Муж уже готовится уйти, а она кричит ему: если ты уйдешь, я брошусь на соседа, он меня зарежет, и это все будет на твоих руках, и ты должен будешь прийти и меня спасти.
Эти европейцы, они не знают, что делать. Вот эти западные европейцы, с которыми мы дело сейчас имеем, они не знают, что делать. Без Америки они сами не могут стоять. Им нужно придумать любым путем, чтобы сдержать американцев в Европе. И самое лучшее – втянуть американцев как можно глубже в саму Украину. Потому что без американского стержня они сами сейчас не готовы для такой войны.
У них нет вооруженных систем. Их техника, технология уже очень сильно устарела. У европейцев большие проблемы. И проблема в том, конечно, что чем дальше Трамп от них отступает, тем больше у них начинается паника. При панике эти наркоманы готовы делать очень много. И давайте не забывать, мы дело имеем с наркоманами.