Полонез, вальс и контрданс! Какие танцы были в репертуаре белорусских балов – рассказала Наталья Карчевская

В 2025 году лейтмотивом новогоднего бала во Дворце Независимости были балы в мировой литературе. Бессменный распорядитель бала – министр культуры Руслан Чернецкий – правда, цитировал русских классиков, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: «Евгений Онегин», «Война и мир», «Княгиня Лиговская» – это мировое наследие. Но где же наша спадчына, спросите? Рассказываю! В этом году белорусские произведения не вспоминали, зато сами танцы, которые танцевали, и в нашей литературе фигурировали. А что еще важнее, реально танцевались на белорусских балах. Так что преемственность все же сохранена. А насчет своих?

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Фактически все танцы, которые были исполнены на балу – это и полонез, вальс, мазурка, и контрданс (это один из вариантов кадрили) – все танцевали раньше на балу. Единственный танец, который вроде бы считается совсем уж традиционным, но никогда не исполнялся на балах, так как он был исполнен сейчас – это хоровод с перестроениями.

Потому что специально для этого произведения, это заключительный танец бальной карты, было написано музыкальное сопровождение, и специально придуман этот танец. Конечно, в таком виде его не танцевали, хотя хоровод это один из традиционных жанров белорусского фольклора.

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В истории вообще хореографического искусства все время кочевали танцы из народа в светскую культуру, и наоборот – в аристократическую, и наоборот – из аристократических залов в народ. Вряд ли можно было бы сделать прям только на белорусский, именно в бальной традиции, потому что, к примеру, у лявонихи очень быстрые перестроения, очень быстрый темп исполнения движений.

Но, в принципе, вы толкнули на хорошую мысль, может быть, так и будет. Но всегда было разделение на народные танцы и на бальные танцы. И бальные танцы – это уже то, что выкрестилось из народных. Более сдержанное, более рафинированное, будем так говорить, но гипотетически все возможно. Жестких границ между одними видами танцев и другими никогда не существовало.