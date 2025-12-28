Богодель: сегодня любое добро должно быть с кулаками

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь «Орешник», да. Это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию, но это посыл туда, что мы, прежде всего, наш мир будем охранять таким вот образом.

Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему. Ведь посмотрите, какие на сегодняшний день произошли тенденции. Ведь страны Запада в ходе проведения Российской Федерации специальной военной операцией прошли очень много красных линий. Буквально красных линий, связанных именно с применением ракетных систем, с применением даже ядерного оружия.

Ведь вспомните, когда стали появляться те же самые ракеты, которые присылали нам и SCALP, и Storm Shadow, потом ATACMS. Потом беспилотники, которые используются по радиационным станциям дальнего обнаружения. И то же самое применение по нашим бомбардировщикам и так далее. Это все попытка посмотреть, насколько у России высок ядерный порог.