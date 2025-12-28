История батлейки. Как создают кукольные представления и какие постановки популярны?

Театр – это самое что ни на есть белорусское искусство. Батлейка – наше нематериальное историко-культурное наследие. С нее все начинается, даже если вам кажется иначе. В любом детском саду, особенно в регионах, ее можно встретить до сих пор, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Кстати, может быть, поэтому так популярен сегодня кукольный театр?

В Беларуси это культурное направление начало распространяться еще в XVI веке. В таком своеобразном «театре в чемодане» поначалу показывали постановки религиозного характера. Со временем это народное искусство начало приобретать более массовый характер.

Анна Косач, ведущий научный сотрудник государственного Музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси:

Это было не для богачей, а для простого народа, для крестьян, для рабочих. Это было очень популярно по всей территории нашей страны. Это был перевозной театр. То есть люди путешествовали, переезжали с места на место и показывали свои представления батлеечные. С тех пор батлейка стала по-настоящему народным театром, как комедия масок у итальянцев. И даже спустя не одно столетие это культурное направление продолжает жить, как в оригинальном виде – спектакли воссоздают в храмах и школах, так и в интерпретации. Кукольный театр, можно сказать, дитя батлейки, которая сегодня в тренде.

Билеты в кукольный разлетаются как горячие пирожки, да и не только здесь. Как в кассах, так и онлайн, считаные часы – и продажи закрыты. В нашей стране меняется культурный вектор. Театр – это больше не место, где собираются особые любители этого искусства и те, кто приближены к сцене. Это эксклюзив. Премьера зарубежного фильма соберет куда уж меньше людей, чем спектакли, которые, к слову, показывают уже не первый год. Такой вот тренд на настоящее искусство, а не киношный масс-маркет.