Гены, образ жизни или экология. Что влияет на долголетие?

Хорошие гены – это выигрышный лотерейный билет. Но он гарантирует не больше 25 % успеха. Остальные 75 % – это то, как мы этим билетом распоряжаемся каждый день, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Яркое подтверждение этой формулы – судьба Елены Войтюшкевич. Ее жизнь – это отражение истории целой страны. Война, тяжелый труд, медаль «Ветеран труда», ее личный рекорд – 103 года. И он складывался из ежедневного движения: работы на огороде, прогулки. Это та самая естественная активность, которую сегодня врачи рекомендуют нам как 10 тысяч шагов.

Татьяна Моисеева:

Что она работает, двигается и прожила настолько много. Здоровье у нее было вообще отменное. Она болела, пару простуд было, того-сего – мелочи. Но прожила она, я же говорю, хорошо. Не болела особо ничем, и до сих пор.