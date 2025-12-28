Гены, образ жизни или экология. Что влияет на долголетие?

Хорошие гены – это выигрышный лотерейный билет. Но он гарантирует не больше 25 % успеха. Остальные 75 % – это то, как мы этим билетом распоряжаемся каждый день, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Хорошие гены – это выигрышный лотерейный билет. Но он гарантирует не больше 25 % успеха. Остальные 75 % – это то, как мы этим билетом распоряжаемся каждый день, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Яркое подтверждение этой формулы – судьба Елены Войтюшкевич. Ее жизнь – это отражение истории целой страны. Война, тяжелый труд, медаль «Ветеран труда», ее личный рекорд – 103 года. И он складывался из ежедневного движения: работы на огороде, прогулки. Это та самая естественная активность, которую сегодня врачи рекомендуют нам как 10 тысяч шагов.
Татьяна Моисеева:
Что она работает, двигается и прожила настолько много. Здоровье у нее было вообще отменное. Она болела, пару простуд было, того-сего – мелочи. Но прожила она, я же говорю, хорошо. Не болела особо ничем, и до сих пор.
Для здоровья нужен свежий воздух, а значит, жизнь за городом. Наша героиня однако всю жизнь прожила в Минске. Значит ли это, что она дышала плохим воздухом? Экологи разрушают этот миф.
Владимир Копиця, доцент кафедры экологического мониторинга и менеджмента Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ:
Этой весной в Несвижском районе были очень сильные ветры во время пахоты, и поэтому там стояли пылевые бури такие, что, в общем-то, видно было довольно плохо и говорить о хорошем качестве в сельской местности не приходилось. И в то же время в городах, смотря какой город, бывает очень хорошее качество воздуха из-за того, что либо город продувается, либо довольно чистые производства, которые действительно не загрязняют воздух так сильно.
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