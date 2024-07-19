«Вот и красивый обход санкций!» Что Лукашенко предложил сделать с минеральными удобрениями?

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается заготовки кормов. Сегодня, как вы видите, проходят хорошие дожди. Ввели санкции на минеральные удобрения. Ну и хорошо. Давайте мы эти минеральные удобрения (хотя мы их продаем, ну, которые там дешево продаем и прочее) продадим через мясо, молоко. Давайте этими минеральными удобрениями подкормим. Наталья Ивановна на меня смотрит, будто мы с тобой первый день родились. Надо хороший урожай получить. Получим молоко, мясо, сколько хочешь, можем продать. Вот и обход этих санкций красивый.

Мы же прекрасно понимаем, что сегодня в принципе нет проблем по минеральным удобрениям. И помогали даже тем, у кого нет денег. Ну так подкормите травы при таких дождях. Если разумный руководитель, он посеял не только клевер, но и люцерну. От люцерны четыре урожая люди в этом году получат, четыре урожая хороших люцерны. Этого нет. Потому что нет спроса. Все надеются на какой-то рынок. Какой рынок? Уважаемые друзья, очнитесь. Поэтому во многих хозяйствах не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав после первого укоса, что отрицательно скажется на их урожайности со второго-третьего укоса. Опять же, наблюдаю за агрокомбинатом «Дзержинский». Убрали люцерну, буквально немножко внесли азотного удобрения, сегодня уже по колено люцерна, мимо проезжаю – уже по колено. Надо убирать. Третий укос. Еще четвертый будет.

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