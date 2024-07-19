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«Вот и красивый обход санкций!» Что Лукашенко предложил сделать с минеральными удобрениями?

19 июля 2024 17:27
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Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом 19 июля во время селекторного совещания заявил Президент. Его участниками, в том числе и дистанционно, стали председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, руководители ряда ведомств и уполномоченные главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот и красивый обход санкций!» Что Лукашенко предложил сделать с минеральными удобрениями?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается заготовки кормов. Сегодня, как вы видите, проходят хорошие дожди. Ввели санкции на минеральные удобрения. Ну и хорошо. Давайте мы эти минеральные удобрения (хотя мы их продаем, ну, которые там дешево продаем и прочее) продадим через мясо, молоко. Давайте этими минеральными удобрениями подкормим. Наталья Ивановна на меня смотрит, будто мы с тобой первый день родились. Надо хороший урожай получить. Получим молоко, мясо, сколько хочешь, можем продать. Вот и обход этих санкций красивый.

Мы же прекрасно понимаем, что сегодня в принципе нет проблем по минеральным удобрениям. И помогали даже тем, у кого нет денег. Ну так подкормите травы при таких дождях. Если разумный руководитель, он посеял не только клевер, но и люцерну. От люцерны четыре урожая люди в этом году получат, четыре урожая хороших люцерны. Этого нет. Потому что нет спроса. Все надеются на какой-то рынок. Какой рынок? Уважаемые друзья, очнитесь. Поэтому во многих хозяйствах не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав после первого укоса, что отрицательно скажется на их урожайности со второго-третьего укоса. Опять же, наблюдаю за агрокомбинатом «Дзержинский». Убрали люцерну, буквально немножко внесли азотного удобрения, сегодня уже по колено люцерна, мимо проезжаю уже по колено. Надо убирать. Третий укос. Еще четвертый будет.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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