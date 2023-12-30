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«Изменений нам не избежать». Каким будет 2024-й – прогноз астролога

30 декабря 2023 09:23
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Ольга Бурлакова, ведущая:
Каждый из нас с особой надеждой читает свой гороскоп и верит, что год будет очень хорошим. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь астролог Татьяна Дунаева.

Александр Меженный, ведущий:
Говорят, что наступающий 2024-й будет хорошим. Что об этом звезды говорят?

«Изменений нам не избежать». Каким будет 2024-й – прогноз астролога-1

Татьяна Дунаева, астролог:
Год будет необычным. Конечно, самое большое астрологическое событие – это то, что Плутон войдет в дом Водолея и будет там стоять 20 лет. Плутон – достаточно сильная, мощная, динамичная планета, и когда она войдет в Водолей, будет очень большой передел. Плутон хоть и маленькая, но очень влиятельная планета, поэтому мы так будем жить 20 лет. Время будет хаотичным, много будет хаоса, но это и хорошо. Каждый день будет удивительным, новым и прекрасным.

Мы сейчас находимся в большом переходе. Будем переходить еще до 2027-2029 года, поэтому изменений нам не избежать. Все будет меняться, и нам надо привыкнуть к этому хаосу, не бояться его, а наоборот – отдаться этому потоку и получить удовольствие. Чем больше будет сопротивления, консерватизма, тем будет хуже проходить этот этап.

«Изменений нам не избежать». Каким будет 2024-й – прогноз астролога-4

Далее смотрите в видео.

# Гороскоп # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Татьяна Дунаева

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