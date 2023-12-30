Ольга Бурлакова, ведущая: Каждый из нас с особой надеждой читает свой гороскоп и верит, что год будет очень хорошим. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь астролог Татьяна Дунаева.

Татьяна Дунаева, астролог:

Год будет необычным. Конечно, самое большое астрологическое событие – это то, что Плутон войдет в дом Водолея и будет там стоять 20 лет. Плутон – достаточно сильная, мощная, динамичная планета, и когда она войдет в Водолей, будет очень большой передел. Плутон хоть и маленькая, но очень влиятельная планета, поэтому мы так будем жить 20 лет. Время будет хаотичным, много будет хаоса, но это и хорошо. Каждый день будет удивительным, новым и прекрасным.

Мы сейчас находимся в большом переходе. Будем переходить еще до 2027-2029 года, поэтому изменений нам не избежать. Все будет меняться, и нам надо привыкнуть к этому хаосу, не бояться его, а наоборот – отдаться этому потоку и получить удовольствие. Чем больше будет сопротивления, консерватизма, тем будет хуже проходить этот этап.