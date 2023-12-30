Александр Осенко поздравил с наступающим Новым годом и рассказал, чем СТВ удивит в 2024-м

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы любим новогодний стол, вот эти праздники за то, что была и есть традиция собираться за столом с самыми близкими, родными людьми. И мы так рады, что сегодня у нас в гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Александр Меженный, ведущий:

У вас есть какой-нибудь тайный рецепт или какое-то блюдо, без которого ваше новогоднее застолье не обходится или не обходилось раньше? О семейных новогодних традициях

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Знаете, на самом деле на этом столе все есть, с чем ассоциируется детство. Это прежде всего мандарины. Но, как и уже было сказано, не в столе было счастье в детстве. А было то, что находится под елкой. Поэтому ждали этот праздник только для того, чтобы залезть утром под елку и найти то, о чем ты писал Деду Морозу. В принципе, эта семейная традиция передавалась дальше. И у меня в семье, я помню, как мне сын тоже писал: «Дед Мороз, хочу то-то, то-то». Куча ошибок. И приходилось брать халат, надевать бороду, приходить и быть Дедом Морозом. И так получалось, что почему-то, когда приходил Дед Мороз, то папы почему-то в доме не было. Александр Меженный:

А часто совпадало, что, например, пожелал машинку и получил машинку? Маленькую или большую – неважно. Об увлечении хоккеем в детстве Александр Осенко:

В моем детстве не машинки были, там другое, больше по спорту было. Коньки были. Вот такие вещи были, и это было очень радостно, потому что в Новополоцке школа хоккея белорусского, поэтому все пацаны бегали по дворам и где возможно заливали катки. У нас была хорошая крытая площадка уже на то время. Мой двор находился рядом с хоккейным комплексом «Химик». В тот момент он был довольно-таки простой, но цель была такая – в любую свободную минуту покатать. Александр Меженный:

Завидуйте, дети современные! Юрий Царев, ведущий:

Я играл в бабушкиных бурках. Александр Осенко:

Сначала в бурках, да. А потом, когда подарили коньки, то это было уже на коньках. Конечно, пришлось поучиться, но, в принципе, нет ничего невозможного. Ольга Бурлакова:

Как сейчас любите отмечать Новый год и какие сейчас заветные подарки?

Александр Осенко:

Я люблю дарить подарки. В принципе, я получаю от этого определенное удовольствие, когда я доставляю радость своим дорогим и любимым. А сейчас это все традиционно. Это, конечно, элемент елочки. Желательно, конечно, чтобы это было где-то на природе. А тут как уже будет получаться по работе. Александр Меженный:

2023-й уходящий чем для вас запомнился особенно? Какие проекты, возможно, вы готовы вспомнить? И чем 2024-й для нас будет отмечен? Чем СТВ и «Россия-Беларусь» удивят в 2024-м и какие проекты можно отметить в году уходящем? Александр Осенко:

Александр, ты, наверное, хочешь, чтобы тебя в очередной раз похвалили? «Есть девчонка одна» в качестве развлекательной такой программы. Реалити-шоу, на самом деле, я считаю, что это определенный прорыв в развлекательном контенте ЗАО «Столичное телевидение», даже если он вещается на канале «Россия-Беларусь». Кроме этого, очень много сделали и в информационном контенте. Опять-таки, на телеканале «Россия-Беларусь» мы расширили линейку информационных программ, запустили итоговую программу «Акценты». На телеканале СТВ мы сделали апгрейд нескольких студий, в том числе и «По существу». Вообще, для компании год был, я считаю, что удачным. Мы пополнили свой штат, у нас много новых сотрудников, много молодых, как всегда, креативных, которые хотят работать. Вот это мне как руководителю очень импонирует. Понятно, что мы продолжим развлекательный проект «Есть девчонка одна». Есть еще очень много мыслей по расширению информационного вещания, по апгрейду некоторых наших телепрограмм. Есть новые идеи. Давайте мы оставим это в тайне, соблюдем некую интригу. Пускай наши телезрители смотрят наши два телеканала: СТВ и «Россия-Беларусь». И знаете, они получат хорошую долю удовольствия, увидев что-то новое на наших телеканалах. Ольга Бурлакова:

Пусть это будет настоящим сюрпризом и подарком!