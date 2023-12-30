Какие подарки белорусы покупают к Новому году? Продавцы назвали топ
В Новый год всем нам хочется порадовать своих друзей и родных приятными и нужными подарками. Только угадать с выбором презентов не всегда просто. Но ни для кого не секрет, что женщины относятся к подаркам более трепетно, чем мужчины. Кто-то ценит практичность, а кто-то красоту.
Диана Пацукова, продавец:
Мужчины чаще всего приходят с готовым запросом для подарка. Девушки очень часто заказывают платья для корпоратива или новогоднего вечера, а мужчины приходят с фотографиями и размерами.
В такой семейный праздник особенно ценятся уютные подарки. Теплая пижама в традиционных праздничных цветах или с символом года – Драконом, пользуется большой популярностью.
Диана Пацукова:
Приятно, что мужчины щедры на подарки и покупают своим любимым ювелирные украшения.
Суровые мужчины любят подарки не меньше, чем дамы! Хоть и тщательно это скрывают.
Антон Левченко, продавец:
Чаще женщины в качестве подарка покупают трикотажные изделия с новогодней тематикой. На первом месте – носки. Далее свитера, футболки, пижамы. На них изображены драконы, олени, снежинки. Мужьям дамы часто покупают галстуки.
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