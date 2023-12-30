Какие подарки белорусы покупают к Новому году? Продавцы назвали топ

В Новый год всем нам хочется порадовать своих друзей и родных приятными и нужными подарками. Только угадать с выбором презентов не всегда просто. Но ни для кого не секрет, что женщины относятся к подаркам более трепетно, чем мужчины. Кто-то ценит практичность, а кто-то красоту.

Диана Пацукова, продавец: Мужчины чаще всего приходят с готовым запросом для подарка. Девушки очень часто заказывают платья для корпоратива или новогоднего вечера, а мужчины приходят с фотографиями и размерами.

В такой семейный праздник особенно ценятся уютные подарки. Теплая пижама в традиционных праздничных цветах или с символом года – Драконом, пользуется большой популярностью.

Диана Пацукова:

Приятно, что мужчины щедры на подарки и покупают своим любимым ювелирные украшения.

Суровые мужчины любят подарки не меньше, чем дамы! Хоть и тщательно это скрывают.