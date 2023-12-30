Прямой эфир

Поговорили с главным Дедом Морозом Беларуси. Сколько лет волшебнику и верят ли в него современные дети?

30 декабря 2023 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дедушка Мороз!

Поговорили с главным Дедом Морозом Беларуси. Сколько лет волшебнику и верят ли в него современные дети?-1

Владимир Радзивилов, главный Дед Мороз Беларуси:
Всегда Новый год – это праздник. Всегда в Новый год исполняются мечты заветные у детей и взрослых, потому что этот праздник всегда был самым ярким, самым красивым. Как всегда, легкая атрибутика новогоднего праздника. Это стол, мандарины, оливье и селедка под шубой.

Юрий Царев, ведущий:
А что делать тем ребятишкам, которые не слушались маму?

Владимир Радзивилов:
Все дети очень хороши, потому что все дети идут сейчас в ногу со временем, поэтому плохих детей в Республике Беларусь нет. Наши дети самые лучшие, потому что мы тоже были самые лучшие в детстве. Никого обижать нельзя! То бишь и ребенка, и взрослого.

Поговорили с главным Дедом Морозом Беларуси. Сколько лет волшебнику и верят ли в него современные дети?-4

Дальше смотрите в видео.

# Новый год # общество # Юрий Царёв

Другие новости рубрики

Все новости
Какие подарки белорусы покупают к Новому году? Продавцы назвали топ
30 декабря 2023 09:16

Какие подарки белорусы покупают к Новому году? Продавцы назвали топ

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»
30 декабря 2023 08:41

Получила гражданство, выиграла лотерею, набрала 30 млн в TikTok! Анонс ток-шоу «Большой город»

В Минске необычно поздравили маленьких пациентов детского клинического центра по стоматологии
30 декабря 2023 08:23

В Минске необычно поздравили маленьких пациентов детского клинического центра по стоматологии