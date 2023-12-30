Поговорили с главным Дедом Морозом Беларуси. Сколько лет волшебнику и верят ли в него современные дети?

Владимир Радзивилов, главный Дед Мороз Беларуси:

Всегда Новый год – это праздник. Всегда в Новый год исполняются мечты заветные у детей и взрослых, потому что этот праздник всегда был самым ярким, самым красивым. Как всегда, легкая атрибутика новогоднего праздника. Это стол, мандарины, оливье и селедка под шубой.

Юрий Царев, ведущий:

А что делать тем ребятишкам, которые не слушались маму?

Владимир Радзивилов:

Все дети очень хороши, потому что все дети идут сейчас в ногу со временем, поэтому плохих детей в Республике Беларусь нет. Наши дети самые лучшие, потому что мы тоже были самые лучшие в детстве. Никого обижать нельзя! То бишь и ребенка, и взрослого.