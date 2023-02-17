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Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры

17 февраля 2023 17:58
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Новости Беларуси. Модернизация правоохранительной системы. В Марьиной Горке открылось здание прокуратуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Абсолютно новый объект соответствует всем стандартам.

Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры-1

Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры-3

Для работников обустроены отдельные кабинеты с современной компьютерной техникой и удобной мебелью. Есть просторные помещения для приема граждан, информационные стенды и актовый зал. Общая площадь объекта – более 450 квадратных метров. Благоустроили и прилегающую территорию.

Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры-6

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
За 8 месяцев введено в эксплуатацию очередное здание районной прокуратуры. Замечательное здание. Здание ведь не только для прокурорских работников, но и для жителей, в данном случае Пуховичей, которые будут сюда приходить. Им тоже должно быть комфортно, они должны чувствовать и понимать, что пришли действительно в своего рода храм законности, правопорядка.

Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры-9

Дмитрий Лугин, прокурор Пуховичского района:
Здание построено в кратчайшие сроки. Были созданы все условия для работников. Условия современные, при этом использовались строительные материалы белорусского производства. Это, конечно же, повлияет на работу сотрудников. Прокуратуре нужно развиваться. И новые компьютерные технологии, информационная безопасность.

Андрей Швед: «Храм законности, правопорядка». В Марьиной Горке открыли новое здание прокуратуры-12

До этого прокуратура Пуховичского района размещалась в части здания 1957 года постройки. Новое помещение расширит возможности работы сотрудников.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Дмитрий Лугин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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