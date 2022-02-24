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Трёхкратная чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: очень важны поддержка государства и семьи

24 февраля 2022 15:12
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Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Трёхкратная чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: очень важны поддержка государства и семьи-1

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2018:
Едем за хорошим результатом. Ребенок остался дома, будет смотреть, болеть вместе с мужем, с мамой. Государственная поддержка, потому что без нее не будет подготовки, семейная поддержка – это эмоциональное состояние спортсмена. А тренировки и тренер и все остальное – это вся составляющая, из которых складывается результат.

Трёхкратная чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: очень важны поддержка государства и семьи-4

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# Паралимпийские игры # общество # Светлана Сахоненко # Фотофакт

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