Трёхкратная чемпионка Паралимпиады Светлана Сахоненко: очень важны поддержка государства и семьи

Новости Беларуси. 4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. 24 февраля белорусских спортсменов провожают на мультифорум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награды поспорят 600 участников в 78 различных соревнованиях по шести видам спорта. Состязания пройдут в двух категориях: на снегу и льду. Беларусь представят 12 атлетов.

Светлана Сахоненко, трехкратная чемпионка зимних Паралимпийских игр – 2018:

Едем за хорошим результатом. Ребенок остался дома, будет смотреть, болеть вместе с мужем, с мамой. Государственная поддержка, потому что без нее не будет подготовки, семейная поддержка – это эмоциональное состояние спортсмена. А тренировки и тренер и все остальное – это вся составляющая, из которых складывается результат.