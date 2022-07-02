На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля

На смену засушливой жаре синоптики обещают приход дождей. Но вот позволят ли они сохранить теплую погоду? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Начиная с воскресенья, 3 июля, по стране будет зафиксирована переменная облачность, а также дожди с грозами. Средняя температура воздуха составит +26 °С. К концу недели осадки усилятся. Погода будет преимущественно пасмурная. Столбик термометра опустится до +22 °С в дневное время суток и до +14 °С ночью.