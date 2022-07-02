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На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля

02 июля 2022 16:31
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На смену засушливой жаре синоптики обещают приход дождей. Но вот позволят ли они сохранить теплую погоду? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Начиная с воскресенья, 3 июля, по стране будет зафиксирована переменная облачность, а также дожди с грозами. Средняя температура воздуха составит +26 °С. К концу недели осадки усилятся. Погода будет преимущественно пасмурная. Столбик термометра опустится до +22 °С в дневное время суток и до +14 °С ночью.  

В Мадриде +36 °C, в Москве +30 °C. О погоде в Европе на неделю с 4 по 10 июля читайте здесь.

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-1

На юго-западе страны сохранится преимущественно жаркая погода, до +28 °С, осадки также ожидаются к середине недели. Что касается северной части страны, там будет господствовать преимущественно пасмурная погода с сильными дождями, средняя температура составит +26 °С.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-4

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-6

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-8

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-10

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-12

На смену изнуряющей жаре придут дожди и похолодание. Прогноз синоптиков на первую неделю июля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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