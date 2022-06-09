Из театрального ушли в цирк и исполняют самые опасные трюки на арене. Поговорили с известным клоунским трио
«Отпуск без носков». Именно так называется новая программа в Белгосцирке, в которой все внимание зрителей приковано к заслуженному клоунскому трио. Обладатели множества наград на престижных цирковых фестивалях Венгрии, Франции, России, Израиля, Испании, а также на фестивале в Монте-Карло. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Артем Бабинов, Максим Карпов и Константин Копейкин.
Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, как сложилось ваше знаменитой клоунское трио?
«Нужно было свыкнуться с тем, что нет четвертой стены»
Артем Бабинов, участник трио «Без носков»:
Наше трио сложилось в Екатеринбурге. Мы вместе поступали в театральный институт аж в 2008 году, проучились на одном курсе вместе, играли в одних спектаклях и после поехали в Москву, покорять столицу. В итоге объединились, создали клоунское трио и стали покорять мир. Москвы нам стало мало.
Юрий Царев:
Вы поступали в театральное в Екатеринбурге и потом решили немножко сместить сцену, выйти на цирковую арену. Как эта трансформация произошла из актеров в клоуны? Ведь это, наверное, решение не одного дня.
Константин Копейкин, участник трио «Без носков»:
Нет, конечно. Перестраивались долго. Сначала нужно было свыкнуться с тем, что нет четвертой стены. Теперь мы работаем на 360 градусов. И тут нужно играть не только лицом, а даже спиной.
Артем Бабинов:
Существует все тело. Допустим, для кино достаточно глазами: прищур изменить, мимикой сыграть. Но в цирке, на большой арене, когда в зале сидит две, три, четыре тысячи человек, этого будет недостаточно. Поэтому жить вместе с тобой, твоим персонажем должно все тело.
Максим Карпов, участник трио «Без носков»:
У нас ушло на это около года. И после, когда мы уже работали в цирке, тоже оттачивали это мастерство.
Артем Бабинов:
На перестроение. Совершенно случайно мы к этому пришли.
Юрий Царев:
Расскажите как.
Александра Каштанова, ведущая:
Бывает соло, дуэт. Почему трио?
Константин Копейкин:
Мы в институте подрабатывали.
Юрий Царев:
Аниматорами, наверное?
Артем Бабинов:
Мы делали номер, экстрим-шоу. Ходили по стеклам, бросали дротики в спину, ножи в живот. Все было настоящее. Мы это еще и с юмором подавали. Нам потом цирковые ребята говорили: «Ребята, у вас что, стекло не заточено что ли?» Мы такие: «нет». – «А ножи?» – «Нет». – «Вы дураки?» И во время института мы ездили по корпоративам. Закрепились, друг друга чувствовали хорошо. Приехав в Москву, мы с Костей больше ходили по театрам, съемкам, Максим тоже где-то снимался. Но Максим в какой-то момент целенаправленно пошел в цирк.
Максим Карпов:
Забавная история. Пошел в училище Михаила Румянцева. Пришел и хотел попробовать себя именно там на обучении. Но когда директор училища случайно увидел в общей кипе документов диплом о высшем образовании. Она покрутила пальцем у виска: «Парень, что ты тут делаешь? У тебя высшее образование, иди куда-нибудь в другое место». И так сложилось, что попал в цирк, к Виталию Алексеевичу Довганю, это клоун Клепа. Раньше была такая передача «АБВГДейка». Виталий Алексеевич как раз набирал в клоунскую школу ребят, и я попал. А потом уже ребят подтянул.
Александра Каштанова:
Как поступило предложение приехать в нашу страну? Давно ли знакомы с Белгосцирком?
Очень удивительным было именно белорусское гостеприимство. И экскурсию провели, и колдунами накормили
Артем Бабинов:
Мы познакомились в этом году. Сначала мы поехали в Гомель, апрель мы отработали там.
Константин Копейкин:
Нам очень понравилось.
Артем Бабинов:
Да, но там уже был запрос: ребята, давайте в Гомеле, а потом в Минск на все лето. С удовольствием.
Юрий Царев:
Как вам Беларусь и наша публика?
Артем Бабинов:
Нам очень нравится.
Максим Карпов:
Не ожидали такого приема. Для нас очень удивительным было именно гостеприимство белорусское, потому что были люди, с которыми мы так хорошо не знакомы, просто списались, и они нас так приняли, как семью, можно сказать.
Артем Бабинов:
Наша подписчица в Instagram из Гомеля – директор ДК. И она узнала: о, ребята, вы к нам приезжаете! Так они нас на экскурсию свозили, домой пригласили, накормили колдунами. Круто, здорово. Мы, наверное, отсюда не уедем.
Юрий Царев:
В Беларуси любят драниками всех кормить, но самых дорогих гостей – чтобы там еще и мясо было, колдунами.
Александра Каштанова:
Приоткройте нам завесу тайны. Что будет нового в программе?
Какие опасные трюки исполнят на цирковой арене?
Максим Карпов:
Будет очень много юмора, веселья.
Константин Копейкин:
У нас очень крутая программа с самыми сложными трюками, опасными. И очень много призеров с престижных фестивалей сейчас выступают вместе с нами.
Артем Бабинов:
Программа насыщенна титулованными артистами, очень серьезными жанрами – такими, как колесо. Сейчас его называют «колесо смелости», но раньше – «колесо смерти». Не просто так. В этом колесе на высоте 10 метров человек абсолютно без страховки ходит по внешней, внутренней стороне. Это заслуживает аплодисментов. Также полет. Ребята были в Монте-Карло, серебряные призеры были с ними. Кольцо – местные артисты Белгосцирка. Я закрываю глаза, когда смотрю этот номер, потому что страшно. Работают парень с девушкой, кольцо в воздухе, без страховки. Они друг друга бросают, ловят, все это наверху. Я не могу смотреть на такие жанры. Наша рабочая боль, что мы видели падения на различных фестивалях, поэтому очень страшно. Ребята, конечно, выполняют все очень чистенько, красиво, дай бог, чтобы у них всегда все так и было. Но дух захватывает.