Из театрального ушли в цирк и исполняют самые опасные трюки на арене. Поговорили с известным клоунским трио

«Отпуск без носков». Именно так называется новая программа в Белгосцирке, в которой все внимание зрителей приковано к заслуженному клоунскому трио. Обладатели множества наград на престижных цирковых фестивалях Венгрии, Франции, России, Израиля, Испании, а также на фестивале в Монте-Карло. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Артем Бабинов, Максим Карпов и Константин Копейкин. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите, как сложилось ваше знаменитой клоунское трио? «Нужно было свыкнуться с тем, что нет четвертой стены»

Артем Бабинов, участник трио «Без носков»:

Наше трио сложилось в Екатеринбурге. Мы вместе поступали в театральный институт аж в 2008 году, проучились на одном курсе вместе, играли в одних спектаклях и после поехали в Москву, покорять столицу. В итоге объединились, создали клоунское трио и стали покорять мир. Москвы нам стало мало. Юрий Царев:

Вы поступали в театральное в Екатеринбурге и потом решили немножко сместить сцену, выйти на цирковую арену. Как эта трансформация произошла из актеров в клоуны? Ведь это, наверное, решение не одного дня.

Константин Копейкин, участник трио «Без носков»:

Нет, конечно. Перестраивались долго. Сначала нужно было свыкнуться с тем, что нет четвертой стены. Теперь мы работаем на 360 градусов. И тут нужно играть не только лицом, а даже спиной. Артем Бабинов:

Существует все тело. Допустим, для кино достаточно глазами: прищур изменить, мимикой сыграть. Но в цирке, на большой арене, когда в зале сидит две, три, четыре тысячи человек, этого будет недостаточно. Поэтому жить вместе с тобой, твоим персонажем должно все тело.

Максим Карпов, участник трио «Без носков»:

У нас ушло на это около года. И после, когда мы уже работали в цирке, тоже оттачивали это мастерство. Артем Бабинов:

На перестроение. Совершенно случайно мы к этому пришли. Юрий Царев:

Расскажите как. Александра Каштанова, ведущая:

Бывает соло, дуэт. Почему трио? Константин Копейкин:

Мы в институте подрабатывали. Юрий Царев:

Аниматорами, наверное?

Артем Бабинов:

Мы делали номер, экстрим-шоу. Ходили по стеклам, бросали дротики в спину, ножи в живот. Все было настоящее. Мы это еще и с юмором подавали. Нам потом цирковые ребята говорили: «Ребята, у вас что, стекло не заточено что ли?» Мы такие: «нет». – «А ножи?» – «Нет». – «Вы дураки?» И во время института мы ездили по корпоративам. Закрепились, друг друга чувствовали хорошо. Приехав в Москву, мы с Костей больше ходили по театрам, съемкам, Максим тоже где-то снимался. Но Максим в какой-то момент целенаправленно пошел в цирк. Максим Карпов:

Забавная история. Пошел в училище Михаила Румянцева. Пришел и хотел попробовать себя именно там на обучении. Но когда директор училища случайно увидел в общей кипе документов диплом о высшем образовании. Она покрутила пальцем у виска: «Парень, что ты тут делаешь? У тебя высшее образование, иди куда-нибудь в другое место». И так сложилось, что попал в цирк, к Виталию Алексеевичу Довганю, это клоун Клепа. Раньше была такая передача «АБВГДейка». Виталий Алексеевич как раз набирал в клоунскую школу ребят, и я попал. А потом уже ребят подтянул. Александра Каштанова:

Как поступило предложение приехать в нашу страну? Давно ли знакомы с Белгосцирком? Очень удивительным было именно белорусское гостеприимство. И экскурсию провели, и колдунами накормили

Артем Бабинов:

Мы познакомились в этом году. Сначала мы поехали в Гомель, апрель мы отработали там. Константин Копейкин:

Нам очень понравилось. Артем Бабинов:

Да, но там уже был запрос: ребята, давайте в Гомеле, а потом в Минск на все лето. С удовольствием. Юрий Царев:

Как вам Беларусь и наша публика? Артем Бабинов:

Нам очень нравится.

Максим Карпов:

Не ожидали такого приема. Для нас очень удивительным было именно гостеприимство белорусское, потому что были люди, с которыми мы так хорошо не знакомы, просто списались, и они нас так приняли, как семью, можно сказать. Артем Бабинов:

Наша подписчица в Instagram из Гомеля – директор ДК. И она узнала: о, ребята, вы к нам приезжаете! Так они нас на экскурсию свозили, домой пригласили, накормили колдунами. Круто, здорово. Мы, наверное, отсюда не уедем. Юрий Царев:

В Беларуси любят драниками всех кормить, но самых дорогих гостей – чтобы там еще и мясо было, колдунами. Александра Каштанова:

Приоткройте нам завесу тайны. Что будет нового в программе? Какие опасные трюки исполнят на цирковой арене?

Максим Карпов:

Будет очень много юмора, веселья. Константин Копейкин:

У нас очень крутая программа с самыми сложными трюками, опасными. И очень много призеров с престижных фестивалей сейчас выступают вместе с нами.