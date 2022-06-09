На ТИБО 9 июня пройдёт День абитуриента. С чем интересным познакомят участников форума?
Новости Беларуси. В Минске продолжает свою работу форум инновационных технологий ТИБО-2022. Умный город, решения для цифровизации образования и здравоохранения, искусственный интеллект – здесь представлено все, что создано в IT-сфере за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников – отечественные и зарубежные компании. Проходит и большое количество деловых встреч. Они служат стартом для многих проектов. Особое внимание уделяют и юным разработчикам. Для них ТИБО – это возможность подняться выше и реализовать свои мечты.
9 июня здесь пройдет День абитуриента. «Образовательная аллея», инициатором которой выступило Министерство образования, ознакомит участников форума с инновационными технологиями и программами обучения. В экспозиции – стенды ведущих учебных заведений страны: школ, гимназий, вузов. Также абитуриенты и их родители смогут пообщаться со специалистами и представителями этих учреждений, что поможет сделать осознанный выбор учебного заведения и профессии.
У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022? Читайте здесь.