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Прямая замена немецкой и французской технике. Как продвинулось белорусское сельскохозяйственное машиностроение?

09 июня 2022 08:35
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Новости Беларуси. Образцы передовой агротехники, новые научные разработки для сельского хозяйства и достижения в области животноводства. Масштабная выставка «Беагро-2022» продолжает свою работу на площадке индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямая замена немецкой и французской технике. Как продвинулось белорусское сельскохозяйственное машиностроение?-1

Отечественное сельскохозяйственное машиностроение сделало значительный шаг вперед. Вот один из ярких примеров. Прямая замена машинам польского, французского и немецкого производства. При этом наполовину дешевле. И не уступая по качеству европейским производителям. Ранее комплектующие закупали за границей, теперь все до мельчайших деталей белорусское.

Прямая замена немецкой и французской технике. Как продвинулось белорусское сельскохозяйственное машиностроение?-4

Василий Перевозников, начальник центра научно-технических разработок машиностроительного предприятия:
Высоко поднялся уровень качества внесения минеральных удобрений. Во-вторых, решился вопрос грузоподъемности машин. Можно стало увеличивать грузоподъемность от 15 тонн, и до 24 тонн уже дошли. Следующий момент – увеличилась ширина разброса. Когда раньше было реализовано 4-5 метров, сегодня это 8-12 метров.

Прямая замена немецкой и французской технике. Как продвинулось белорусское сельскохозяйственное машиностроение?-7

Белорусская агропромышленная неделя объединила более четырех сотен компаний. Ее официальное закрытие состоится в субботу, 11 июня.

Грузоподъемность – от 15 до 24 тонн. Вот что о белорусской технике рассказали на «Белагро».

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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