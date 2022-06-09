Прямая замена немецкой и французской технике. Как продвинулось белорусское сельскохозяйственное машиностроение?

Новости Беларуси. Образцы передовой агротехники, новые научные разработки для сельского хозяйства и достижения в области животноводства. Масштабная выставка «Беагро-2022» продолжает свою работу на площадке индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественное сельскохозяйственное машиностроение сделало значительный шаг вперед. Вот один из ярких примеров. Прямая замена машинам польского, французского и немецкого производства. При этом наполовину дешевле. И не уступая по качеству европейским производителям. Ранее комплектующие закупали за границей, теперь все до мельчайших деталей белорусское.

Василий Перевозников, начальник центра научно-технических разработок машиностроительного предприятия:

Высоко поднялся уровень качества внесения минеральных удобрений. Во-вторых, решился вопрос грузоподъемности машин. Можно стало увеличивать грузоподъемность от 15 тонн, и до 24 тонн уже дошли. Следующий момент – увеличилась ширина разброса. Когда раньше было реализовано 4-5 метров, сегодня это 8-12 метров.