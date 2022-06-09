Отрабатывают реальную ситуацию ЧП на воде. Как обучают молодёжь в рамках акции «Летний патруль»?

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала профилактическая акция «Летний патруль». Спасатели ОСВОД и МЧС разными способами предупреждают детей и взрослых об опасностях, которые связаны с отдыхом на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области впервые организовали семинар-практикум для волонтеров БРСМ. Молодежь обучат навыкам спасения и оказания первой помощи, чтобы в любой момент они могли прийти на выручку пострадавшему. На занятиях побывала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Начало пляжного сезона не повод расслабляться. Об этом каждый год напоминает печальная статистика гибели на воде. В числе утонувших не только дети, но и беспечные взрослые. Чтобы несчастных случаев было меньше, спасатели проводят профилактическую акцию «Летний патруль».

В Гомельской области к вопросу решили подойти комплексно – организовали учебно-практический семинар для активистов Союза молодежи. Со всех районов на него приехало более 100 участников – бойцов отрядов охраны правопорядка. Программа началась в пожарной части МЧС, где молодежи показали современную технику и оборудование.

Ксения Тур, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Самое основное – им будет проведена сначала небольшая познавательная экскурсия, где им расскажут обо всем оборудовании, которое находится на вооружении работников МЧС. Затем это уже будет непосредственно практика на водном объекте.

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:

Отработаем ситуацию, в которой отдыхающий на матрасе выплыл на водоем, матрас начал спускать, человек, не умея плавать, оказался в беде. В правилах охраны жизни людей на водах указано, что плавание на надувных матрасах запрещено. Тем не менее люди пренебрегают этими правилами.

Несмотря на хорошую летнюю погоду, молодежь просят относиться к занятиям серьезно. В случае чрезвычайной ситуации важно действовать быстро и собранно, при этом верно оценивая свои возможности.

Павел Новик:

Быть уверенными в своих силах. Если вы видите эту внештатную ситуацию, человеку требуется помощь на воде, надо реально понимать, сможете ли вы спасти этого человека. Каждый год происходят случаи, когда бросаются оказывать помощь и вместо одной жертвы водолазам приходится искать двоих. Семинар-практикум от спасателей – возможность отработать навыки поведения в редкой ситуации, когда от твоих действий зависит жизнь другого человека. Далее профилактическая акция будет построена по принципу – равный обучает равного.

Евгения Кахаева, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

Почему это важно именно для бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка? Потому что они работают непосредственно на местах, где отдыхают несовершеннолетние, совершеннолетние, и это важно.