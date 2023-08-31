«Люди труда – звание почётное». Проект «Праца маіх бацькоў» приоткрыл закулисье Большого театра для детей

Новости Беларуси. Заглянуть в закулисье, увидеть, как рождаются эскизы и создаются сценические костюмы. Сегодня, 31 августа, в Большом театре Беларуси гости – юные ценители искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они участники проекта «Праца маіх бацькоў», цель которого ближе познакомить ребят с работой родителей.

Путешествие началось с входной группы и удивительной экскурсии. Детям по секрету рассказали, что в театре 18 этажей! И некоторые из них находятся под землей. Ребят познакомили со всеми этапами создания спектакля: от разработки идеи до подбора декораций. Юным зрителям повезло, они первыми увидели костюмы, которые отшивают к новому театральному сезону.

Я очень удивилась, когда мне сказали, что в люстре находится 500 лампочек. Это мне больше всего запомнилось.

Я не знал многое про эскизы, как делается спектакль, сколько его делают. Мне запомнилось, допустим, про костюмы, что на рисование эскиза уходит в районе получаса, а чтобы сшить его, иногда уходит несколько недель.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

В канун Дня знаний, в рамках нашего месячника семейных ценностей городского, масштабного мы приветствуем деток и их родителей. Мы должны показать неразрывность семейных уз, показать ребятам, что любой труд благороден. Если он на пользу нашего белорусского общества, то, конечно, это почетно. И дети, я думаю, объединившись с родителями сегодня в рамках нашего проекта, прочувствуют всю ту рабочую атмосферу. Потому что люди труда всегда звание почетное.