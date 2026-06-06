Освобождал Смоленск и форсировал Днепр – рассказываем о боевом пути генерала Мультана

В Беларуси нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы выросли на рассказах бабушек и дедушек о подвиге тех, кто сражался за Родину. За именем каждого героя стоит судьба. Обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она закончилась слишком рано. Наш долг – помнить о них.

Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук запустили проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя в рубрике «Навигация памяти».

Важным элементом сохранения исторической памяти стали информационные знаки, появившиеся в год 80-летия Великой Победы на трассе Брест – Минск – граница с Россией. На билбордах имена наших соотечественников, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Николай Николаевич Мультан родился 24 ноября 1900 года в рабочей семье в деревне Некрасовщина. На Брестчине он успел окончить железнодорожное училище, но с началом Первой мировой вместе с родными эвакуировался в Подмосковье. В 18 лет вступил добровольно в ряды Красной армии. Сперва писарь, потом адъютант. Так началась военная карьера Мультана. Учился в пехотной школе, на разведкурсах в академии.

В июне 1941-го стрелковый полк, которым командовал Николай Мультан, дислоцировался в Новосибирске. Но уже в первые недели войны дивизия была переброшена на сооружение оборонительных рубежей Днепра. Осенью 1941-го она вела оборонительные бои над Калининым, участвовала в отражении удара немецких танков, надвигавшихся в районе Клина на Москву.