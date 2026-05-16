Давал жару панам в Западной Беларуси! Рассказ о Герое Советского Союза Царюке Владимире
Большая работа по сохранению исторической памяти продолжается. На трассе М-1 Брест – Минск – граница России появились желтые билборды с именами уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имя, место рождения – и часто за этим только короткая строка.
Но за каждой такой строкой – судьба и подвиг, который нельзя проехать мимо. Поэтому телеканал СТВ совместно с Институтом истории НАН запустили цикл сюжетов, где каждый такой знак становится точкой маршрута к живой истории человека.
Это проект «Навигация памяти» – когда дорога превращается в повод остановиться и услышать, кем были эти люди и какой ценой имена оказались в истории.
Сегодня – рассказ о Герое Советского Союза Владимире Зеноновиче Царюке.
Знаки повсюду. Такая она, «Навигация памяти». Маршрут, проложенный сквозь время, где точки следования и повороты истории складываются в правила национального движения. Вперед с оглядкой на великое наследие. Родина не забыла героев. Транзитом не пройдем. Остановимся вспомнить каждого.
Он родился буквально на стыке веков в крестьянской семье в одной из деревушек Кореличского района. Как и все в то время, окончил церковно-приходскую школу, потом народное училище. А приняв душой и сердцем Октябрьскую революцию, на малой родине был избран секретарем Ревкома, идейный и деятельный Владимир Царюк.
В 1919 году добровольцем уходит в Красную армию, но воевал недолго. В 1920-м его направляют на подпольную работу в Польшу, к которой еще чуть позже добавилась и партизанская борьба после заключения Рижского мирного договора. Владимир Зенонович давал жару панам в Западной Беларуси, за что был приговорен к Варшавским судам к пожизненному, но в заключении пробыл 13 лет. Тюрьму покинул под канонады освободительного похода Красной армии на Запад 1 сентября 1939-го.
Подробности в видео.