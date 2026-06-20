Брестская крепость и Мамаев курган могут войти в Список ЮНЕСКО

Примерно таким же теплым и солнечным денькам, как сегодня, белорусы естественно радовались ровно 85 лет назад. Тогда радовались в последний раз. Именно те июньские выходные открыли самую черную, самую страшную, самую трагическую главу нашей истории. Началась Великая Отечественная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тот самый исторический момент – в 4 часа утра 22 июня – мы вспомним события 85-летней давности. Вспомним, склонив головы в память о всех защитниках Брестской крепости, которые первыми встретили удар фашистов.

Мы склоним головы в память о тех, кто попал в жернова той чудовищной войны, в память о молодых людях, чьи мечты разбились в те самые июньские выходные, в память о каждом третьем белорусе, которого забрала самая страшная война в истории человечества.

И именно об этом грядущий День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. С него стартует предстоящая неделя в нашей стране. Но, по сути, этот марафон памяти не прекращается никогда. Ибо непозволительно (и даже преступно) было бы разорвать эту связующую нить поколений.

А потому сегодня – спустя 85 лет, когда сменилось много поколений, когда, увы, ушло из жизни большинство свидетелей преступлений нацистов, а ныне живущим ветеранам уже около 100 лет, когда у современных школьников нет привилегии услышать правду из первых уст, когда эта самая правда о Второй мировой войне становится разменной монетой в руках политиков, когда по нашей памяти прицельно стреляют откровенной ложью, цинично пытаясь подменить понятия, иными словами, в условиях масштабной гибридной войны (а быть может, это и есть та самая третья мировая) – единственно верной нашей стратегией должна оставаться историческая память и готовность отстоять правду о том, что свято для каждого белоруса.