Примерно таким же теплым и солнечным денькам, как сегодня, белорусы естественно радовались ровно 85 лет назад. Тогда радовались в последний раз. Именно те июньские выходные открыли самую черную, самую страшную, самую трагическую главу нашей истории. Началась Великая Отечественная война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тот самый исторический момент – в 4 часа утра 22 июня – мы вспомним события 85-летней давности. Вспомним, склонив головы в память о всех защитниках Брестской крепости, которые первыми встретили удар фашистов.
Мы склоним головы в память о тех, кто попал в жернова той чудовищной войны, в память о молодых людях, чьи мечты разбились в те самые июньские выходные, в память о каждом третьем белорусе, которого забрала самая страшная война в истории человечества.
И именно об этом грядущий День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. С него стартует предстоящая неделя в нашей стране. Но, по сути, этот марафон памяти не прекращается никогда. Ибо непозволительно (и даже преступно) было бы разорвать эту связующую нить поколений.
А потому сегодня – спустя 85 лет, когда сменилось много поколений, когда, увы, ушло из жизни большинство свидетелей преступлений нацистов, а ныне живущим ветеранам уже около 100 лет, когда у современных школьников нет привилегии услышать правду из первых уст, когда эта самая правда о Второй мировой войне становится разменной монетой в руках политиков, когда по нашей памяти прицельно стреляют откровенной ложью, цинично пытаясь подменить понятия, иными словами, в условиях масштабной гибридной войны (а быть может, это и есть та самая третья мировая) – единственно верной нашей стратегией должна оставаться историческая память и готовность отстоять правду о том, что свято для каждого белоруса.
А это, если хотите, экзамен на зрелость нашего общества, который мы прошли успешно, закрепив защиту исторической памяти в Основном законе. И это наше коллективное народное решение, обозначенное в обновленной Конституции.
Но настоящая, человеческая память – это ведь то, что исходит от самого сердца. И вот оно, самое мощное и самое эффективное наше оружие на той самой современной войне. И не об этом ли говорил Президент накануне юбилея Великой Победы в минувшем году в Волгограде?!
Мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память – Лукашенко.
Эти слова нашего Президента как обращение ко всем жителям Союзного государства – а быть может, и ко всему миру – прозвучали на волгоградской земле в 2025 году в начале праздничного марафона, посвященного 80-летию Великой Победы. Именно там прошел первый белорусско-российский международный форум, посвященный исторической памяти.
Александр Лукашенко и Владимир Путин тогда возложили цветы к знаменитому монументу «Родина-мать зовет». Ну а на днях принято решение, что Беларусь и Россия подадут совместную заявку на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Мамаева кургана и Брестской крепости-героя.
Молодежный форум в Бресте объединил более 200 студентов Беларуси и России.