Мемориальную плиту в честь сожженной деревни установят в Ельском районе

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжает открывать ранее неизвестные страницы Великой Отечественной. Материалами дела подтверждено уничтожение 12 868 деревень – это на 3 600 больше, чем считалось ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Карту сожженных деревень обновили в Логойском районе. Среди них 104 новые «сестры Хатыни», сожженные вместе с жителями и не возродившиеся после войны. Одной из незаживающих ран на карте страны остается деревня Скородное Ельского района, которую в 1942 году нацисты пытались сровнять с землей, зверски уничтожив ее жителей. Спастись удалось немногим, но их воспоминания – еще одно неопровержимое доказательство преступлений оккупантов, которые не стереть временем.

Это моя мама. А это две мои сестры, Мария и Надежда. Остальных – ничего нет. Это очень тяжело. Очень тяжело.

Это все, что у Ольги Феськовой осталось от семьи, старая, выцветшая от времени фотография. Когда началась война, ей было всего 7. Но даже спустя десятилетия она отчетливо помнит утро 23 ноября 1942 года. Деревня Скородное. Их разбудили выстрелы. Партизаны вели бой с фашистами, но силы были неравны. Гитлеровцы все-таки прорвались в населенный пункт и устроили жестокую расправу над жителями.

Ольга Феськова:

Шли они шеренгой и стреляли. Потом подходили в каждый дом, ходили по улицам и убивали людей. То в кучу ложили их, то в дома загоняли. Один фашист был в доме. Этот прямо в упор убивал. У нас в семье было шесть человек: мать, четыре сестры и брат. Всех фашисты, звери эти, убили и подожгли дом.

В тот день в Скородном убили и сожгли больше 300 мирных жителей. Должна была погибнуть и маленькая Оля. Но ей чудом удалось спастись. Пока захватчики забивали окна и поджигали дом, девочка, не помня себя от страха, выскользнула в дверь. Неподалеку был лес, он и стал укрытием.