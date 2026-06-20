В Бресте стартовал форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»
Тот самый форум в Волгограде, похоже, заложил еще одну важную белорусско-российскую традицию. Ведь накануне трагической даты – 85-летия начала Великой Отечественной войны – Брест принимает II Международный форум Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в его названии – «Великое наследие – общее будущее» – и главный союзный нарратив: пока мы помним, мы сильны; пока мы защищаем нашу память, мы непобедимы.
И этот голос из белорусского Бреста прозвучит на весь мир. Ведь среди гостей форума не только делегация из союзной России, но и представители наших партнеров по СНГ, а также эксперты из Европы, Азии и Латинской Америки. Сегодня в Бресте встретили и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается, что завтра он совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе.
О событии, которое когда-то изменило ход мировой истории, о нашем отношении к нему спустя 85 лет, а еще о том, почему защита памяти и правды – это обязательно коллективная и очень кропотливая работа, – репортаж Кристины Протосовицкой.
Ровно 85 лет назад Брестская крепость первой приняла сокрушительный удар фашистских захватчиков. 22 июня, на рассвете. Уже на третий день войны, 24 июня, появился Приказ № 1 – первый боевой документ сводной группы защитников цитадели. Крепость выстояла под свинцовым дождем и градом из снарядов, навечно заслужив право на эпитафию: «Стояли насмерть. Слава героям!» Сегодня эти слова отлиты в бронзе у монумента «Мужество», где уже больше полувека горит Вечный огонь. Именно к нему молодые парламентарии с благодарностью в сердце возложили цветы.
Заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России – диалог, который перерастет в реальные действия. Участники предметно обсудили, как отстаивать правду в информационном пространстве и передать историческую память новому поколению. Молодые парламентарии согласовали дорожную карту совместных мероприятий и рекомендации по Форуму регионов Беларуси и России.
Ян Острожинский, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Оба этих объекта, и дорожная карта, и рекомендации, они пронизаны исторической повесткой. В том числе мы отметим важность проведения подобных мероприятий и будем популяризировать их более активно в молодежной среде.
Дарья Акулич, член комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Информационная война очень ярко выраженная. И с ней надо уметь бороться, справляться. И не бороться инструментарием, который используют против нас, а брать свой особый инструментарий – взращивание традиционных ценностей внутри нашего поколения.
Парламентские дискуссии – лишь часть масштабной программы, развернувшейся в эти дни в цитадели. Символично, что именно здесь презентовали новое издание из серии «Библиотека Союзного государства». Более 250 иллюстрированных страниц. Они повествуют о дороге к победному маю 1945-го. Под обложкой собраны уникальные сведения. О партизанском движении, талантливых советских полководцах. И кадры фотохроники, которые говорят сами за себя.
Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Мы увидели колоссальный интерес читателей к изданиям Постоянного комитета Союзного государства. И у нас родилась идея вместе с Национальной библиотекой Беларуси открыть зал – библиотеку Союзного государства. И библиотека Союзного государства будет наполняться новыми изданиями, интересными.
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