В Бресте стартовал форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

Тот самый форум в Волгограде, похоже, заложил еще одну важную белорусско-российскую традицию. Ведь накануне трагической даты – 85-летия начала Великой Отечественной войны – Брест принимает II Международный форум Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в его названии – «Великое наследие – общее будущее» – и главный союзный нарратив: пока мы помним, мы сильны; пока мы защищаем нашу память, мы непобедимы.

И этот голос из белорусского Бреста прозвучит на весь мир. Ведь среди гостей форума не только делегация из союзной России, но и представители наших партнеров по СНГ, а также эксперты из Европы, Азии и Латинской Америки. Сегодня в Бресте встретили и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается, что завтра он совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе.

О событии, которое когда-то изменило ход мировой истории, о нашем отношении к нему спустя 85 лет, а еще о том, почему защита памяти и правды – это обязательно коллективная и очень кропотливая работа, – репортаж Кристины Протосовицкой.