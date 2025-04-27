Из кроссовок в военную форму! Вот как новобранцы из Витебской области встречают весенний призыв

Боевые действия продолжаются, а с ними и обострение в нашем регионе. В такой ситуации мы просто обязаны держать армию в форме и готовить новое поколение, которое будет в состоянии дать отпор врагу. На неделе в Беларуси начался весенний призыв. Всего в апреле и мае на срочную службу планируют направить около 10 тысяч белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С каким настроением они уходят в армию и чего ждут от службы, с новобранцами пообщалась Марина Кишкурно.

Вместо кроссовок – ботинки, вместо оверсайз – военная форма. Порядка 1 300 парней из Витебской области в рамках весеннего призыва сменят свои комнаты на казармы. Новобранцы пополнят ряды военнослужащих прославленной 103-й воздушно-десантной бригады, внутренних войск и других силовых структур.

Условия, конечно же, поменялись. Домашнюю кровать я сменил на армейскую. Но я ни о чем не жалею, так как хотел попасть в армию. Валера Масленников – один из тех, кто привыкает к строгому распорядку дня с командами подъем и отбой.

Валерий Масленников, военнослужащий 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Не зря девиз у ВДВ «никто кроме нас». Я считаю, что каждый мужчина должен этим заниматься. Я из многодетной семьи. Считаю, что должен быть для своих братиков и сестер примером. Детский сад остался дома, причем в прямом смысле, там возвращения Валеры ждет большая семья – две сестры и трое братьев.

Я, когда вырасту, тоже в армию пойду. Артему и Даниилу примерить армейскую форму предстоит еще нескоро. Это отчасти радует маму, хотя самим мальчишкам не терпится узнать, что же такое служба. Мама уже считает дни до возвращения сына из армии. Приблизить событие помогает специальный календарь, в котором пока совсем немного штрихов. Никаких отсрочек и отговорок, Валера рвался в армию, хоть с материнской тревогой, но гордо признается Екатерина.

Екатерина Скуратович:

Это очень, конечно, волнительно для любой мамы, сына отправить в армию. Он уходил с хорошим настроением. Он сам сказал, мама, я иду служить, отдать долг своей Родине. Переживания близких объяснимы. Армейские будни 90-х теперь сродни мифам. Плохо кормят, заставляют красить траву, ну и дедовщина конечно – топ-3 стереотипов, уже не имеющих отношения к действительности. Сегодня служить Родине все-таки звучит гордо.

Марина Кишкурно, корреспондент:

В этом году Беларусь отмечает 80-летие Великой Победы. Поэтому сегодня как никогда каждый военнослужащий чувствует связь поколений и ответственность за поддержание мира и спокойствия на родной земле. Жить по уставу, но без ненужной излишней муштры. Теперь акцент на том, что действительно важно и нужно. Современная тактика ведения боя отличается от той, что была даже 10 лет назад. Обновиться должна и программа подготовки военнослужащих.

Алексей Измайлов, заместитель по идеологической работе командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Предела совершенству нет, мы совершенствуемся, применяем новые образцы вооружения, военной и специальной техники, средства радиоэлектронной борьбы. Новое вооружение у нас поступает на бригаду. Мы это дело обкатываем, применяем усиленно.