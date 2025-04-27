«Это общемировая практика». Депутат о привлечении трудовых мигрантов

Президент прокомментировал тему, которую сильно мусолили в интернете. Это приезд жителей Пакистана в Беларусь. Мол, не уживемся. Конечно, сложно противостоять цифровым атакам, тем более, если ничем не заниматься, кроме как скроллить ленты – а надо бы. Глава государства настоятельно советовал работать хотя бы за двоих и рожать хотя бы троих, если не хотим ни с кем контактировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да и если отбросить эмоции, то в ту же Европу, о чьей миграционной истории мы наслышаны, в основном едут люди, которые как раз таки работать не хотят. Очень многие мигранты (к примеру, в Бельгии) сидят на пособии по безработице и больше ничего от жизни не хотят. Нахлебники, по-простому говоря. Проблема Европы еще и в том, что эти потоки никто не контролирует и не регулирует. Это хаотичное движение без строго установленных правил.

Но в Беларуси такое сложно представить. Тем более Президент ручается за то, что к нам приедут только квалифицированные специалисты, которые хотят работать и зарабатывать и которые будут, скажем так, под присмотром. Вот что говорит глава государства по этому поводу.