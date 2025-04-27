«Это общемировая практика». Депутат о привлечении трудовых мигрантов
Президент прокомментировал тему, которую сильно мусолили в интернете. Это приезд жителей Пакистана в Беларусь. Мол, не уживемся. Конечно, сложно противостоять цифровым атакам, тем более, если ничем не заниматься, кроме как скроллить ленты – а надо бы. Глава государства настоятельно советовал работать хотя бы за двоих и рожать хотя бы троих, если не хотим ни с кем контактировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да и если отбросить эмоции, то в ту же Европу, о чьей миграционной истории мы наслышаны, в основном едут люди, которые как раз таки работать не хотят. Очень многие мигранты (к примеру, в Бельгии) сидят на пособии по безработице и больше ничего от жизни не хотят. Нахлебники, по-простому говоря. Проблема Европы еще и в том, что эти потоки никто не контролирует и не регулирует. Это хаотичное движение без строго установленных правил.
Но в Беларуси такое сложно представить. Тем более Президент ручается за то, что к нам приедут только квалифицированные специалисты, которые хотят работать и зарабатывать и которые будут, скажем так, под присмотром. Вот что говорит глава государства по этому поводу.
«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках». Подробности.
Если углубиться в детали, то Президент на переговорах с Шарифом сказал до 150 тысяч. Это максимальная цифра приезжих, но не факт, что будет именно так. Мы найдем именно столько людей, сколько нужно для нашей экономики. Да еще, собственно, и никто не приехал, а мы уже осуждаем.
Виктор Азаренок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это общемировая практика, когда трудовые ресурсы едут на работу в другие страны. Это открыто не нами. Что плохого в том, что приедут семьи? Взрослые, состоявшиеся люди, а лучше всего – специалисты, которые будут работать. У нас есть свободные, пустующие дома, есть свободные рабочие места. Эти люди будут работать, будут растить детей, будут платить налоги. Более того, возможно, к нам придут какие-то новые технологии, новое сырье. Это пойдет только на пользу и нашей стране, и нашему народу. К нам не боятся ехать.