Разлетается как горячие пирожки! Узнали, в чём секрет хлебного бизнеса в деревне

Внешняя торговля – прибыльное дело. От того, как наладим контакты, во многом зависит, будем ли с хлебом и хватит ли еще на масло. А перед таким деликатесом, уверены, ни один уважающий себя белорус не сможет устоять. Запах свежей булки для многих из нас – запах детства, который пробуждает и приятные воспоминания, и аппетит. Чтобы утолить его, на неделе Президент, посещая пекарню в Копыси, поручил развивать такое дело по всей стране. Это и рабочие места, и, самое главное, продукция буквально с пылу с жару, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как показывает опыт местных пекарей, ароматный товар разлетается как горячие пирожки. Многие сельчане уже знают график пекарни и приходят аккурат к первой выкладке. Где знают толк в белорусской булке и в чем секрет хлебного бизнеса на деревне, знает Анастасия Иванникова.

Вкусный, ароматный, а главное – сделанный от души. Испокон веков он был в каждом доме и на каждом столе. Хлеб – всему голова. Поистине традиционный продукт. Здесь выпускают 600 единиц хлебобулочных изделий в день, еще 50 – кондитерских. Когда-то эта частная пекарня для Александра Ерощука была настоящей мечтой. Сам родом из Минска, любимое дело развивать решил в агрогородке. Получилось. Стало по-настоящему прибыльной бизнес-идеей.

Александр Ерощук, руководитель торгово-производственного объекта:

Я помню себя, когда я был еще в юном возрасте, в 90-х годах. Мы всегда, когда ехали в деревню, заезжали на хлебозавод, в фирменный магазин, и покупали свежую горячую выпечку. Я думаю, с тех времен, наверное, все-таки люди хотят теплое, максимально свежее.

Нацелены в первую очередь на локальный спрос. Хлеб и кондитерку этой частной пекарни местные любят. Секрет прост: советская рецептура, широкий ассортимент и гибкость. За такими пекарнями будущее агрогородков. Ведь это не просто решение «горячего» вопроса, а еще и создание дополнительных рабочих мест. Любовь этот «бонус» оценила. Ее фирменные десерты теперь знают во всем агрогородке.

Кристина Мазурик, менеджер по развитию сельскохозяйственного предприятия:

Наша пекарня работает с 4 утра. Пекари приходят, начинают свой процесс замеса теста, выпекания. В нашем ассортименте около 40 изделий. Самые популярные из них представлены как раз здесь. Кукурузный хлеб, чесночный багет. Реализовать «сдобную» идею получилось и здесь. Вот уже два года эта мини-пекарня в Каменецком районе радует местных хлебом «ручной» работы. Около тысячи булок в день и четыре десятка наименований свежего и душистого. В планах – расширение ассортимента и географии продаж. С районного уровня прямиком на областной.

Кристина Мазурик:

С рецептурами нам помогают технологи, с которыми мы сотрудничаем. Они регулярно приезжают к нам на объект, прорабатывают новые изделия. Хлеб полностью готовится вручную, то есть в него вложена любовь, тепло, забота.

Строгий контроль в интересах потребителя. И только натуральное сырье, без дополнительных добавок и химических составляющих. Мука, дрожжи, вода, закваска… Вот и вся «секретная рецептура». Хлебопекарное производство в Рогачеве было создано по поручению Президента. Что стало очередным этапом реализации инновационного проекта из перечня инициатив «Один район – один проект». Открылись в прошлом сентябре. За это время вырос и ассортимент, и спрос. Первый рогачевский хлеб распробовали. Причем, очень быстро.

Екатерина Ястремская, инженер производственной лаборатории участка по производству хлебобулочных изделий пекарни:

Мы проверяем хлебобулочные изделия на соответствующие показатели. Это массовая доля влажности, массовая доля жира, общая кислотность. Также проверяем ежедневно каждую партию по органолептическим показателям.