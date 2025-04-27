Разлетается как горячие пирожки! Узнали, в чём секрет хлебного бизнеса в деревне
Внешняя торговля – прибыльное дело. От того, как наладим контакты, во многом зависит, будем ли с хлебом и хватит ли еще на масло. А перед таким деликатесом, уверены, ни один уважающий себя белорус не сможет устоять. Запах свежей булки для многих из нас – запах детства, который пробуждает и приятные воспоминания, и аппетит. Чтобы утолить его, на неделе Президент, посещая пекарню в Копыси, поручил развивать такое дело по всей стране. Это и рабочие места, и, самое главное, продукция буквально с пылу с жару, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А как показывает опыт местных пекарей, ароматный товар разлетается как горячие пирожки. Многие сельчане уже знают график пекарни и приходят аккурат к первой выкладке. Где знают толк в белорусской булке и в чем секрет хлебного бизнеса на деревне, знает Анастасия Иванникова.
Вкусный, ароматный, а главное – сделанный от души. Испокон веков он был в каждом доме и на каждом столе. Хлеб – всему голова. Поистине традиционный продукт. Здесь выпускают 600 единиц хлебобулочных изделий в день, еще 50 – кондитерских. Когда-то эта частная пекарня для Александра Ерощука была настоящей мечтой. Сам родом из Минска, любимое дело развивать решил в агрогородке. Получилось. Стало по-настоящему прибыльной бизнес-идеей.
Александр Ерощук, руководитель торгово-производственного объекта:
Я помню себя, когда я был еще в юном возрасте, в 90-х годах. Мы всегда, когда ехали в деревню, заезжали на хлебозавод, в фирменный магазин, и покупали свежую горячую выпечку. Я думаю, с тех времен, наверное, все-таки люди хотят теплое, максимально свежее.
Нацелены в первую очередь на локальный спрос. Хлеб и кондитерку этой частной пекарни местные любят. Секрет прост: советская рецептура, широкий ассортимент и гибкость. За такими пекарнями будущее агрогородков. Ведь это не просто решение «горячего» вопроса, а еще и создание дополнительных рабочих мест. Любовь этот «бонус» оценила. Ее фирменные десерты теперь знают во всем агрогородке.
Кристина Мазурик, менеджер по развитию сельскохозяйственного предприятия:
Наша пекарня работает с 4 утра. Пекари приходят, начинают свой процесс замеса теста, выпекания. В нашем ассортименте около 40 изделий. Самые популярные из них представлены как раз здесь.
Кукурузный хлеб, чесночный багет. Реализовать «сдобную» идею получилось и здесь. Вот уже два года эта мини-пекарня в Каменецком районе радует местных хлебом «ручной» работы. Около тысячи булок в день и четыре десятка наименований свежего и душистого. В планах – расширение ассортимента и географии продаж. С районного уровня прямиком на областной.
Кристина Мазурик:
С рецептурами нам помогают технологи, с которыми мы сотрудничаем. Они регулярно приезжают к нам на объект, прорабатывают новые изделия. Хлеб полностью готовится вручную, то есть в него вложена любовь, тепло, забота.
Строгий контроль в интересах потребителя. И только натуральное сырье, без дополнительных добавок и химических составляющих. Мука, дрожжи, вода, закваска… Вот и вся «секретная рецептура». Хлебопекарное производство в Рогачеве было создано по поручению Президента. Что стало очередным этапом реализации инновационного проекта из перечня инициатив «Один район – один проект». Открылись в прошлом сентябре. За это время вырос и ассортимент, и спрос. Первый рогачевский хлеб распробовали. Причем, очень быстро.
Екатерина Ястремская, инженер производственной лаборатории участка по производству хлебобулочных изделий пекарни:
Мы проверяем хлебобулочные изделия на соответствующие показатели. Это массовая доля влажности, массовая доля жира, общая кислотность. Также проверяем ежедневно каждую партию по органолептическим показателям.
Елена Клятецкая, начальник участка по производству хлебобулочных изделий пекарни:
Заявка у нас увеличилось порядка в три раза от первоначальной. Сейчас уже есть свои постоянные покупатели. На сегодняшний день мы выпускаем порядка 1 тонна 200, 1 тонна 300 в сутки.
Еще дымящийся горячий хлеб начинает поступать на прилавки магазинов уже ранним утром. Специально для этого рабочий день в пекарне сдвинули. Смена с 7 вечера до 7 утра. Рогачевский ароматный поступает и в магазины Гомеля, и в Светлогорск, и, конечно, в соседние агрогородки. Проверим лично.
Подробности в видео.