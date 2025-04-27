Ролик с «пинской совой» завирусился в соцсетях и вызвал споры. Разбираемся, что произошло

О том, что некогда «чернобыльские» регионы вернули к жизни, говорят те проблемы, которые местные муссируют в соцсетях. Об одной из них и расскажем.

В интернете уже несколько недель вирусится ролик из Пинска. Кадры мало кого могут оставить равнодушными. На видео сова с явно растерянным видом, и повод для переживаний у нее точно был и, в общем-то, остается. Дело в том, что птица буквально в один день лишилась дома. Местные власти затеяли реконструкцию монумента «Три штыка» в преддверии Дня Победы. Ремонт предполагал увеличение количества пеших дорожек для удобства самих же пинчан и гостей города, но для этого пришлось пожертвовать голубыми елями, которые обрамляли памятник и были домом для совиного семейства.

Впрочем, мы не стали поддаваться эмоциям и манипуляциям в соцсетях и вместе с коллегами уточнили детали происходящего у местных властей и, собственно, у авторов ремонта.