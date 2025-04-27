Ролик с «пинской совой» завирусился в соцсетях и вызвал споры. Разбираемся, что произошло
О том, что некогда «чернобыльские» регионы вернули к жизни, говорят те проблемы, которые местные муссируют в соцсетях. Об одной из них и расскажем.
В интернете уже несколько недель вирусится ролик из Пинска. Кадры мало кого могут оставить равнодушными. На видео сова с явно растерянным видом, и повод для переживаний у нее точно был и, в общем-то, остается. Дело в том, что птица буквально в один день лишилась дома. Местные власти затеяли реконструкцию монумента «Три штыка» в преддверии Дня Победы. Ремонт предполагал увеличение количества пеших дорожек для удобства самих же пинчан и гостей города, но для этого пришлось пожертвовать голубыми елями, которые обрамляли памятник и были домом для совиного семейства.
Впрочем, мы не стали поддаваться эмоциям и манипуляциям в соцсетях и вместе с коллегами уточнили детали происходящего у местных властей и, собственно, у авторов ремонта.
Николай Егоров, председатель Пинского горсовета ветеранов:
Было узко, как будто мы в ущелье находимся. И после этого наши ветераны, участники войны, а мы каждый год приходили и возлагали здесь с участниками войны, я лично уже 30 лет с ними возлагал. И они говорят, Николаевич, надо здесь что-то делать. Лет через 10 мы увидим, так же как наша площадь, красавица-площадь, так же и здесь будет красивое место.
Роман Новак, заместитель директора ЖРЭУ Пинска:
Обследовали ели комиссионно. И никаких гнезд, как многие наши жители пишут, что сова сидела на гнезде. Никаких гнезд не было. Все у нас в рамках закона, все заключения имеются.
В общем, пинчан просят успокоиться и не паниковать. Как говорят люди посвященные, новые ели высадят со временем, а сову обследовали и отпустили. Будем верить, что у нее все хорошо. И городу изменения тоже пойдут на пользу.