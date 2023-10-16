Жизнь на селе может быть уютной! Посмотрите, как обустроена «Деревня будущего» в Минской области
Новости Беларуси. Комфортное проживание, новые рабочие места и современные производства. Это основные моменты, которые помогают закрепиться кадрам на селе. В центральном регионе продолжают реализацию проекта «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это комплексный подход к комфорту и уюту на базе одного населенного пункта. Где прописаны все социальные стандарты. В том числе наличие спортивных сооружений, асфальтированных площадок, библиотек, ФАПов и магазинов.
Как по-хозяйски подошли в Крупском районе – материал Екатерины Ковальчук.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
В агрогородке Замки есть все условия для хорошей жизни. Школа, ФАП, магазин и даже бассейн. Отличные дороги и комфортное жилье.
13 километров от райцентра. Небольшой населенный пункт Замки, но здесь во всем просматривается комфорт. Жизнь ничем не отличается от городской. Лишь больше зелени на улице. Все в шаговой доступности. Живет здесь более 600 человек. При этом агрогородок ежегодно прирастает.
Татьяна Петрушина, председатель Бобрского сельисполкома:
В агрогородке созданы все условия для того, чтобы наши жители (молодежь в основном) никуда не уезжали, а оставались жить и работать на малой родине. В 2022 году сдан в эксплуатацию и уже заселен 12-квартирный жилой дом для молодых специалистов.
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