Жизнь на селе может быть уютной! Посмотрите, как обустроена «Деревня будущего» в Минской области

Новости Беларуси. Комфортное проживание, новые рабочие места и современные производства. Это основные моменты, которые помогают закрепиться кадрам на селе. В центральном регионе продолжают реализацию проекта «Деревня будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это комплексный подход к комфорту и уюту на базе одного населенного пункта. Где прописаны все социальные стандарты. В том числе наличие спортивных сооружений, асфальтированных площадок, библиотек, ФАПов и магазинов. Как по-хозяйски подошли в Крупском районе – материал Екатерины Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В агрогородке Замки есть все условия для хорошей жизни. Школа, ФАП, магазин и даже бассейн. Отличные дороги и комфортное жилье.

13 километров от райцентра. Небольшой населенный пункт Замки, но здесь во всем просматривается комфорт. Жизнь ничем не отличается от городской. Лишь больше зелени на улице. Все в шаговой доступности. Живет здесь более 600 человек. При этом агрогородок ежегодно прирастает.