Иванец: за 4 года число иностранных студентов выросло на 10 тысяч!

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Гуманитарному сотрудничеству журналисты обычно уделяют мало внимания. Нам нужны цифры, громкие политические заявления. Но когда вникаешь в суть, становится ясно, что действительно важно.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

За последние четыре года количество иностранных студентов выросло на 10 тысяч, и сегодня их общее количество составляет 37 тысяч. Безусловно, мы расширяем географию экспортообразовательных услуг. Это страны Африканского континента, Юго-Восточной Азии, безусловно, страны ШОС. Каждый третий иностранный студент – это Китайская Народная Республика, и это полностью соответствует духу, всепогоднему и стратегическому партнерству между нашими странами.

Большое количество ребят обучаются из стран постсоветского пространства: Узбекистан, Туркменистан, Юго-Восточная Азия. Лидером является Шри-Ланка (обучение в наших медицинских вузах). В последние годы Африканский континент уже занимает более чем 15 % от общего количества иностранных граждан, обучающихся в нашей стране.

Самое главное, что те ребята, которые обучаются в наших университетах, становятся нашими народными послами. Возвращаясь в свои страны, они развиваются профессионально, работают в различных организациях, вносят свой вклад в развитие своей страны и фактически рассказывают о том, что они стали профессионалами благодаря нашей стране.

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