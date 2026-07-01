В Беларуси стартует международный образовательный проект «Школа 21»

В Беларуси запускается международный образовательный проект «Школа 21» – совместная инициатива Министерства связи и информатизации, Парка высоких технологий и одного из банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект нацелен на развитие цифровой экономики и подготовку IT-кадров. «Школа 21» уже работает более чем в 20 городах России и объединила десятки тысяч участников. В Беларуси обучение будет бесплатным и доступным для всех вне зависимости от уровня подготовки и наличия дипломов. В основе программы – практика: без лекций, экзаменов и традиционных преподавателей.
Антон Алексеев, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Ключевая особенность – это методика преподавания в этом образовательном центре. Во-первых, все это происходит на специализированной платформе. Там игровая механика, это практико-ориентированное образование. Ну и самое главное, это методика образования «равный – равному». Она не предполагает наличие преподавателей. Это студенты, которые проверяют друг у друга задания. Они учат друг друга. Кроме образовательных навыков, там еще студент получает мягкие навыки, это умение работать в команде, общаться, ставить задачи, перепроверять друг друга. Аналогов такого центра у нас сейчас нет вообще.
Участники освоят языки программирования, работу с данными, искусственный интеллект, кибербезопасность и другие востребованные направления. Длительность обучения – от 9 месяцев до двух лет. Запуск запланирован на осень.