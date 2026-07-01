В Беларуси стартует международный образовательный проект «Школа 21»

В Беларуси запускается международный образовательный проект «Школа 21» – совместная инициатива Министерства связи и информатизации, Парка высоких технологий и одного из банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект нацелен на развитие цифровой экономики и подготовку IT-кадров. «Школа 21» уже работает более чем в 20 городах России и объединила десятки тысяч участников. В Беларуси обучение будет бесплатным и доступным для всех вне зависимости от уровня подготовки и наличия дипломов. В основе программы – практика: без лекций, экзаменов и традиционных преподавателей.