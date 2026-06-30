У меня жестокое требование! Лукашенко – выпускникам белорусско-китайских образовательных программ

Начинаем сегодня снова за тысячи километров от Минска. Один из самых красивых и живописных уголков Пекина. Именно здесь сегодня появился эффектный символ белорусско-китайской дружбы с весьма необычным названием и глубоким смыслом. Юаньбаофэн, или клен-сокровище, дерево, которое символизирует богатство и долголетие, в самой высокой точке территории Пекинского университета сегодня посадил Александр Лукашенко. Эта красивая церемония дополнила главные события дня.

Белорусский лидер сегодня встретился с руководством Пекинского университета – крупнейшего и наиболее престижного вуза КНР, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой белорусско-китайской образовательной программы по биотехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие совместные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран, – подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к выпускникам и преподавателям. Из Пекина передает политический обозреватель Алена Сырова.

Центр Пекина и город в городе. Пекинский университет. Здесь учатся и живут более 50 тысяч человек. Алена Сырова, политический обозреватель:

Столетия этот вуз играет важную роль в распространении идей и формировании интеллектуальной элиты общества, прежде всего КНР. В разное время выпускниками и сотрудниками этого учреждения были и нобелевские лауреаты, и видные политические деятели, в том числе Мао Цзэдун.

Пекинский университет – старейший в Китае. Входит в топ 15 лучших вузов мира. Три десятка колледжей и факультетов в области гуманитарных наук, экономики, права, медицины. В Китае охотно привлекают к учебе и иностранных студентов. Но создание совместной образовательной программы с Белорусским государственным университетом оказалось задачей непростой. Два вуза и на выходе – два диплома. В Пекинском университете раньше не было такой практики. Это уникальный случай – ректор БГУ о белорусско-китайской образовательной программе. Подробности здесь. То, что этот проект стал в принципе возможным, – личная заслуга лидеров Беларуси и КНР. Без лести и не для красного словца. Политическая воля и чутье сыграли главную роль, как и желание во всем идти своим путем. Потому логично, что на вручение белорусов, которые учились по экспериментальной программе, приехал наш Президент.

Хэ Гуанцай, секретарь партийного комитета Пекинского университета:

Александр Григорьевич, вы сегодня в очередной раз приехали в Пекинский университет, чтобы присутствовать на выпускной церемонии первого набора студентов совместной образовательной программы Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Это в полной мере свидетельствует о вашем высоком понимании к образовательному сотрудничеству в Пекине и Беларуси, а также говорит о вашем внимании и поддержке к Пекинскому университету. Александра Лукашенко приветствовал секретарь партийного комитета Пекинского университета. С ним же, прежде чем отправиться на торжественную церемонию, они подвели итоги общей работы. Промежуточные итоги. Это важно. Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования.