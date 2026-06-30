У меня жестокое требование! Лукашенко – выпускникам белорусско-китайских образовательных программ
Начинаем сегодня снова за тысячи километров от Минска. Один из самых красивых и живописных уголков Пекина. Именно здесь сегодня появился эффектный символ белорусско-китайской дружбы с весьма необычным названием и глубоким смыслом.
Юаньбаофэн, или клен-сокровище, дерево, которое символизирует богатство и долголетие, в самой высокой точке территории Пекинского университета сегодня посадил Александр Лукашенко. Эта красивая церемония дополнила главные события дня.
Белорусский лидер сегодня встретился с руководством Пекинского университета – крупнейшего и наиболее престижного вуза КНР, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой белорусско-китайской образовательной программы по биотехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие совместные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран, – подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к выпускникам и преподавателям.
Из Пекина передает политический обозреватель Алена Сырова.
Центр Пекина и город в городе. Пекинский университет. Здесь учатся и живут более 50 тысяч человек.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Столетия этот вуз играет важную роль в распространении идей и формировании интеллектуальной элиты общества, прежде всего КНР. В разное время выпускниками и сотрудниками этого учреждения были и нобелевские лауреаты, и видные политические деятели, в том числе Мао Цзэдун.
Пекинский университет – старейший в Китае. Входит в топ 15 лучших вузов мира. Три десятка колледжей и факультетов в области гуманитарных наук, экономики, права, медицины. В Китае охотно привлекают к учебе и иностранных студентов. Но создание совместной образовательной программы с Белорусским государственным университетом оказалось задачей непростой. Два вуза и на выходе – два диплома. В Пекинском университете раньше не было такой практики.
Это уникальный случай – ректор БГУ о белорусско-китайской образовательной программе. Подробности здесь.
То, что этот проект стал в принципе возможным, – личная заслуга лидеров Беларуси и КНР. Без лести и не для красного словца. Политическая воля и чутье сыграли главную роль, как и желание во всем идти своим путем. Потому логично, что на вручение белорусов, которые учились по экспериментальной программе, приехал наш Президент.
Хэ Гуанцай, секретарь партийного комитета Пекинского университета:
Александр Григорьевич, вы сегодня в очередной раз приехали в Пекинский университет, чтобы присутствовать на выпускной церемонии первого набора студентов совместной образовательной программы Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Это в полной мере свидетельствует о вашем высоком понимании к образовательному сотрудничеству в Пекине и Беларуси, а также говорит о вашем внимании и поддержке к Пекинскому университету.
Александра Лукашенко приветствовал секретарь партийного комитета Пекинского университета. С ним же, прежде чем отправиться на торжественную церемонию, они подвели итоги общей работы. Промежуточные итоги. Это важно.
Лукашенко предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере высшего образования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием трудоустроены у нанимателей определенных. Они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу этих 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование. Получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями. Что мы уже и сделали сегодня.
Программа получила продолжение – было еще два аналогичных набора для обучения сразу в двух вузах. Белорусы продолжают обучение. Будет и второй, и третий выпуск. Так что дело живет. А эти ребята, действительно, уникальные. В этом можно легко убедиться. Достаточно просто пообщаться с ними и принять во внимание факт того, что они выбрали очень непростую сферу профессионального интереса. И выбрали ее не вчера, а сегодня – пожинают первые плоды.