Брестский технический университет активно развивает международные программы

Брестский технический университет совместно с Синьцзянским университетом реализует программу двойных дипломов по подготовке инженеров‑машиностроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники получают документы белорусского и китайского государственного образца. В июне состоится первый выпуск. Сотрудничество вузов началось 15 лет назад с чередования семестров в Беларуси и Китае, а четыре года назад стартовал новый проект.

Виталий Халецкий, начальник международного отдела БрГТУ:

Особенность этого проекта состоит в том, что ребята не приезжают на территорию Республики Беларусь. 4 года учатся в Китае, но эти 4 года учатся с помощью наших преподавателей, которые реализуют треть учебного плана по учебно-методическим материалам, которые разработаны в университете. Преподаватели принимают экзамены и оценивают студентов.

Университет укрепляет статус международной площадки – здесь учатся около 300 иностранцев из Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки. Востребованы инженерные, IT, экономические и экологические направления, особенно машиностроение и автоматизация.