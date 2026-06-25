Брестский технический университет активно развивает международные программы

Брестский технический университет совместно с Синьцзянским университетом реализует программу двойных дипломов по подготовке инженеров‑машиностроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брестский технический университет совместно с Синьцзянским университетом реализует программу двойных дипломов по подготовке инженеров‑машиностроителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпускники получают документы белорусского и китайского государственного образца. В июне состоится первый выпуск. Сотрудничество вузов началось 15 лет назад с чередования семестров в Беларуси и Китае, а четыре года назад стартовал новый проект.
Виталий Халецкий, начальник международного отдела БрГТУ:
Особенность этого проекта состоит в том, что ребята не приезжают на территорию Республики Беларусь. 4 года учатся в Китае, но эти 4 года учатся с помощью наших преподавателей, которые реализуют треть учебного плана по учебно-методическим материалам, которые разработаны в университете. Преподаватели принимают экзамены и оценивают студентов.
Университет укрепляет статус международной площадки – здесь учатся около 300 иностранцев из Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки. Востребованы инженерные, IT, экономические и экологические направления, особенно машиностроение и автоматизация.
Аль-Хаутма Рашед, студент факультета электронно-информационных систем БрГТУ (Иордания):
Здесь можно получить хорошее образование. Здесь хороший город. В Бресте очень спокойно. Белорусское образование – самое лучшее образование, которое можно получить на моей специальности.
Омар Мохамед Шауги, студент архитектурно-строительного факультета БрГТУ (Судан):
Читал в интернете о техническом университете и мне понравилось. Моя специальность – архитектор. Я дипломник последний. Мне остался один месяц. Сейчас работаю на диплом и после этого буду лететь домой и там работать по специальности. В университете хорошие преподаватели, сильная подготовка и хорошие отношения.
Аль-Могахед Вафа Гамиль, студентка архитектурно-строительного факультета БрГТУ (Йемен):
Я всегда знала, что я хочу быть архитектором. Для меня это был плюс, потому что Брест – исторический город и учила русский язык. Для меня был удобный академический план и отношения с преподавателями.
Кассаб Мохамед, студент архитектурно-строительного факультета БрГТУ (Египет):
После диплома легче найти работу в Египте и в арабском мире.
Для расширения доступа вуз развивает программы на английском языке и открывает новые специальности, в том числе по аддитивным технологиям и робототехнике.