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Иванец: в учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники педколледжей, но и педуниверситетов

09 марта 2023 14:53
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Новости Беларуси. До конца 2023 года в каждой минской школе и гимназии откроются свои музеи и экспозиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Иванец: в учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники педколледжей, но и педуниверситетов-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
В учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники наших педагогических колледжей, но, безусловно, педагогических университетов. Это те люди, которые выполняют инновационные, исследовательские проекты в области дошкольного образования. Потому что мы видим, что этот уровень образования очень серьезно динамично развивается.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Андрей Иванец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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