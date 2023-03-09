Иванец: в учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники педколледжей, но и педуниверситетов

«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах.

Новости Беларуси. До конца 2023 года в каждой минской школе и гимназии откроются свои музеи и экспозиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники наших педагогических колледжей, но, безусловно, педагогических университетов. Это те люди, которые выполняют инновационные, исследовательские проекты в области дошкольного образования. Потому что мы видим, что этот уровень образования очень серьезно динамично развивается.