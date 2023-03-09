Введут в эксплуатацию 7 объектов. Что нового появится в сфере здравоохранения в Минске?

С чистого листа. В 2023 году у столичных медиков появятся новые рабочие места. Строительство современных лечебных корпусов, модернизация и реконструкция лечебниц с историей идет полным ходом, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
С чистого листа. В 2023 году у столичных медиков появятся новые рабочие места. Строительство современных лечебных корпусов, модернизация и реконструкция лечебниц с историей идет полным ходом, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Планируется обеспечить ввод в эксплуатацию семи объектов нового строительства. При этом шесть объектов будут в рамках осуществления существующей материально-технической базы учреждений здравоохранения, один объект планируется как вновь образованное учреждение здравоохранения.
А ведь это далеко не все сюрпризы. Городские власти также решили и квартирный вопрос. В декабре 2022-го в Октябрьском районе началась грандиозная стройка. Общежитие на улице Корженевского – очередной подарок героям в белых халатах.
Павел Голик:
Вместимость общежития – порядка 1 200 человек. Двухкорпусное общежитие. Завершение строительства общежития планируется в декабре текущего года.
Новая 14-я детская клиническая поликлиника поселилась на пересечении улиц Сухаревской и Лобанка. Семь этажей и современное оборудование – жители Фрунзенского будут в восторге.
Наталья Татур, главный врач 14-й городской детской клинической поликлиники:
Численность обслуживаемого населения составит 18 200 детей и подростков. Проектируемая плановая мощность учреждения составляет 480 посещений в смену. В здании расположатся порядка восьми отделений и большое количество кабинетов.
В стенах учреждения разместят три педиатрических отделения. Кроме того, принимать юных пациентов будут стоматологи и специалисты по части медицинского обеспечения детей в организованных коллективах.
Наталья Татур:
Также прием будут вести узкие специалисты: кардиолог-инфекционист, лор-врач, два офтальмолога, невролог. В рентгенологическом кабинете будут функционировать цифровой аппарат, дентальная установка, иорто-пантограф. В отделении функциональной диагностики будут работать два аппарата ультразвуковых.
Кабинеты отоларингологов оборудуют микроскопами, а это уже новый уровень обследований. Безбарьерная среда – еще одна уникальная особенность новостройки.
Наталья Татур:
На центральном входе установлено автоматическое подъемное устройство для кресел-колясок, а также в холлах предусмотрены лифты, которые будут медленнее стартовать, медленно опускаться. На каждом этаже в холлах размещены санитарные комнаты. Среди информационных табличек предусмотрены таблички со шрифтом Брайля, также в лифтах кнопки будут тоже продублированы шрифтом Брайля.
На базе учреждения также расположат кафедры педиатрии и стоматологии Белорусского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования.
Открытие 14-й городской детской клинической поликлиники совсем скоро, не пропустите. А пока расскажем о других не менее важных объектах здравоохранения, которые вот-вот распахнут свои двери.
Татьяна Соломонова, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Завершаем строительство нового объекта стратегически важного – это блок стволовой клетки и пересадки костного мозга на базе Минского научно-практического центра хирургии и трансплантологии гематологии, он мощностью 32 койки, но позволит делать высокотехничные операции, наверное, на первом месте в Республике Беларусь, это будет единственный объект в республике, а то и на постсоветском пространстве.
Подобные островки здоровья появятся в каждом уголке столицы, даже в самых отдаленных микрорайонах Минска.
Татьяна Соломонова:
Мы развиваем «Сокол», амбулатория в «Соколе» тоже находится на завершающем этапе, планируется в апреле ввод объекта в эксплуатацию. Сейчас мы уже провели всю процедуру закупок, ждем поставку оставшегося оборудования и будем выходить на финишную прямую. На 2023 год у нас выделено финансирование в размере более 297 миллионов рублей. И у нас поставлена задача в текущем году начать три новые поликлиники: две детские в микрорайоне «Лошица» на 480 посещений в смену, в микрорайоне «Минск-Мир» на 680 посещений в смену, а также одной взрослой поликлиники в микрорайоне «Восточный» на 850 посещений в смену.
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция делают свое дело. С каждым днем архитектурный облик города обретает новые краски. Финишная прямая на горизонте. А значит, реализация государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» удалась.
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