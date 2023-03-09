22 июня 2023-го стартует новый «Поезд Памяти». Что о проекте думает Наталья Кочанова?

Новости Беларуси. Сохранение памяти о страшных событиях Великой Отечественной – это гарантия того, что нацизм в наших странах не повторится. Особенно важно, чтобы подвиги героев и историю своего народа не забывала молодежь. Это основная цель совместного белорусско-российского патриотического проекта «Поезд Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он найдет продолжение в 2023 году. Сейчас прорабатывают маршрут и определяются с участниками.

В Совете Республики сегодня, 9 марта, состоялось организационное совещание, в котором по видеосвязи приняли участие и регионы. «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста 22 июня, по аналогии с минувшим годом. В 2022-м проект вызвал небывалый ажиотаж. А потому было принято решение провести культурно-образовательный тур и в нынешнем, но сделать его еще масштабнее. Так, школьники Союзного государства посетят памятные места в городах Беларуси и России, где проходили бои за мир и независимость. В 2023 году к участию в патриотической акции приглашают и ребят из стран бывшего СССР.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое важное, что наши ребята подружились, они узнали лучше историю нашей страны, они лучше узнали историю Российской Федерации. И сегодня в рамках Союзного государства реализация этого проекта – наше будущее. Потому что дружат дети, они знакомятся, общаются. И очень важна (самое важное, для чего и создавался этот проект) наша память. Память о тех славных страницах истории, когда мы вместе отстаивали свободу и независимость нашей страны.