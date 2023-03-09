«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах

Новости Беларуси. До конца 2023 года в каждой минской школе и гимназии откроются свои музеи и экспозиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие планы были озвучены на итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома. Речь шла о новых подходах к патриотическому воспитанию. Сейчас в учреждениях образования функционирует 116 музеев. Кроме того, продолжится развитие сети патриотических клубов. Они заработали в каждом районе столицы. Сейчас их 14. В марте в средней школе № 56 откроют еще один. Также будет продолжено строительство школ и детских садов. Кроме того, акцент будет сделан на открытие новых инклюзивных классов и переподготовку педагогов.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Особое внимание в городе уделяется работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Порядка ста человек пройдут через эти обучающие семинары именно для работы в интегрированном классе. Иванец: в учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники педколледжей, но и педуниверситетов. Читайте здесь.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

В 2023 году мы ожидаем открытия школы 210-й в микрорайоне Шабаны. После достаточно глубокой модернизации практически оставались одни стены, и то не всюду. Поэтому этот объект будем вводить в эксплуатацию как новый.