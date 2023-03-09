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«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах

09 марта 2023 14:52
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Новости Беларуси. До конца 2023 года в каждой минской школе и гимназии откроются свои музеи и экспозиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах-1

Такие планы были озвучены на итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома. Речь шла о новых подходах к патриотическому воспитанию. Сейчас в учреждениях образования функционирует 116 музеев. Кроме того, продолжится развитие сети патриотических клубов. Они заработали в каждом районе столицы. Сейчас их 14. В марте в средней школе № 56 откроют еще один. Также будет продолжено строительство школ и детских садов. Кроме того, акцент будет сделан на открытие новых инклюзивных классов и переподготовку педагогов.  

«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах-4

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Особое внимание в городе уделяется работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Порядка ста человек пройдут через эти обучающие семинары именно для работы в интегрированном классе.  

Иванец: в учреждения дошкольного образования должны приходить не только выпускники педколледжей, но и педуниверситетов. Читайте здесь.  

«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
В 2023 году мы ожидаем открытия школы 210-й в микрорайоне Шабаны. После достаточно глубокой модернизации практически оставались одни стены, и то не всюду. Поэтому этот объект будем вводить в эксплуатацию как новый.  

«Оставались одни стены, и то не всюду». Цуран рассказал о модернизации одной из школ в Шабанах-10

Также наградили лучшие учреждения дошкольного и среднего образования. Была отмечена столичная гимназия № 41 и 30-я средняя школа. Награды взяли и дошкольное учреждение № 26, Минский колледж электроники, специальная школа № 13 и Дворец детей и молодежи «Золак». Оценивались все направления работ: учебная, воспитательная, а также организация безопасности.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Людмила Борисенко # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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