Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады

Новости Беларуси. Отметить лучших и дать старт новому сезону. Представители более 40 белорусских вузов приняли участие в торжественной церемонии открытия Республиканской универсиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках Универсиады соревнования по разным видам спорта проходят на протяжении всего учебного года. Сегодня, 19 октября, отметили лучших по итогам прошлого сезона.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Только по итогам прошлого года более 9 000 студентов приняли самое активное участие по 35 видам спорта в Универсиаде. В этом году мы выработали усовершенствованные подходы к проведению Республиканской универсиады, чтобы максимально вовлечь студентов, не только профессионально занимающихся спортом, но и которые ведут здоровый образ жизни, занимаются просто физкультурой.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси

Мы сейчас активно взаимодействуем с Российской Федерацией. Поступает большое количество приглашений как по линии вузов, так и по линии двух наших студенческих организаций общественных в Российской Федерации и Республике Беларусь.