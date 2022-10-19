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Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады

19 октября 2022 14:33
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Новости Беларуси. Отметить лучших и дать старт новому сезону. Представители более 40 белорусских вузов приняли участие в торжественной церемонии открытия Республиканской универсиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады-1

В рамках Универсиады соревнования по разным видам спорта проходят на протяжении всего учебного года. Сегодня, 19 октября, отметили лучших по итогам прошлого сезона.

Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Только по итогам прошлого года более 9 000 студентов приняли самое активное участие по 35 видам спорта в Универсиаде. В этом году мы выработали усовершенствованные подходы к проведению Республиканской универсиады, чтобы максимально вовлечь студентов, не только профессионально занимающихся спортом, но и которые ведут здоровый образ жизни, занимаются просто физкультурой.

Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады-7

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси
Мы сейчас активно взаимодействуем с Российской Федерацией. Поступает большое количество приглашений как по линии вузов, так и по линии двух наших студенческих организаций общественных в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Иванец: в этом году мы усовершенствовали подходы к проведению Универсиады-10

Универсиада – хорошая возможность для студентов открыть в себе спортивные таланты. Отметим, команды университетов успешно представляли нашу страну и на международной арене.

# Государственная политика в области спорта # общество # Андрей Иванец # Александр Барауля # Фотофакт

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