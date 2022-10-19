«Не нарушая качества производства». Кухарев обсудил с коллективом «Минскметростроя» строительство третьей ветки

Новости Беларуси. Строительство третьей ветки подземки и проектирование четвертой, а также возведение жилья для нуждающихся. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом «Минскметростроя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр остановился на основных направлениях развития столицы. Среди них – транспортная сфера. В частности, строительство метро. Сейчас продолжается возведение трех новых станций Зеленолужской линии: «Аэродромной», «Неморшанского сада» и «Слуцкого гостинца». Завершить их планируют в течение двух лет. В ближайшее время приступят к устройству тоннелей второй очереди зеленой ветки – от центра города к площади Бангалор. Поэтому работа «Минскметростроя» крайне важна для города. Сейчас на предприятии работают свыше 1 700 человек.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

Метро для такого города, где проживают около 2 миллионов человек, актуально, и насущные вопросы будут. Поэтому сейчас ускоренными темпами, не нарушая качества производства и работы, выполнения работы, у нас строится третья линия метро.