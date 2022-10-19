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«Не нарушая качества производства». Кухарев обсудил с коллективом «Минскметростроя» строительство третьей ветки

19 октября 2022 14:16
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Новости Беларуси. Строительство третьей ветки подземки и проектирование четвертой, а также возведение жилья для нуждающихся. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом «Минскметростроя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не нарушая качества производства». Кухарев обсудил с коллективом «Минскметростроя» строительство третьей ветки-1

Мэр остановился на основных направлениях развития столицы. Среди них – транспортная сфера. В частности, строительство метро. Сейчас продолжается возведение трех новых станций Зеленолужской линии: «Аэродромной», «Неморшанского сада» и «Слуцкого гостинца». Завершить их планируют в течение двух лет. В ближайшее время приступят к устройству тоннелей второй очереди зеленой ветки – от центра города к площади Бангалор. Поэтому работа «Минскметростроя» крайне важна для города. Сейчас на предприятии работают свыше 1 700 человек.

«Не нарушая качества производства». Кухарев обсудил с коллективом «Минскметростроя» строительство третьей ветки-4

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
Метро для такого города, где проживают около 2 миллионов человек, актуально, и насущные вопросы будут. Поэтому сейчас ускоренными темпами, не нарушая качества производства и работы, выполнения работы, у нас строится третья линия метро.

«Не нарушая качества производства». Кухарев обсудил с коллективом «Минскметростроя» строительство третьей ветки-7

Говорили не только о подземном строительстве. Работников предприятия также волнует тема возведения квадратных метров. Сейчас в столице акцент делается на развитие городов-спутников. Здесь жилье могут строить нуждающиеся вне зависимости от даты постановки на учет. Продолжают и модернизировать медучреждения, закупается при этом самое современное оборудование. Ежегодно в Минске вводят в эксплуатацию сады. Тенденция продолжится. Активно возводят учреждения образования с бассейнами, стадионами, тренажерными и спортивными залами. И вся эта инфраструктура доступна для местных жителей.

# Минское метро # общество # Валерий Вороницкий # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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