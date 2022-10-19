Кабинеты МРТ, УЗИ и мануальной терапии. Чем ещё оборудован новый корпус диагностики в Дзержинской ЦРБ?

Новости Беларуси. В Дзержинском районе очередное знаковое событие. Вслед за открытием нового детского сада в Фаниполе свои двери для пациентов распахнул диагностический корпус на базе больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем разместились аппараты МРТ и КТ, эндоскопический и УЗИ кабинеты.

Диагностический корпус Дзержинской ЦРБ общей площадью более 1 000 квадратных метров возвели буквально за полгода. Стройка на объекте не прекращалась ни на день. Здесь есть кабинеты рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, а также мануальной терапии. Открытие кабинета МРТ в Дзержинске стало настоящим прорывом в сфере здравоохранения района.

Врач Денис Самусевич среди первых, кто прошел курсы переподготовки по лучевой диагностике. 10 лет жизни посвятил неврологии. А сейчас работает на высокотехнологичном аппарате мощностью 1,5 Тесла.