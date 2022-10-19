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Кабинеты МРТ, УЗИ и мануальной терапии. Чем ещё оборудован новый корпус диагностики в Дзержинской ЦРБ?

19 октября 2022 14:02
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе очередное знаковое событие. Вслед за открытием нового детского сада в Фаниполе свои двери для пациентов распахнул диагностический корпус на базе больницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем разместились аппараты МРТ и КТ, эндоскопический и УЗИ кабинеты.

Оценила качество исследований корреспондент Алеся Иванова.

Кабинеты МРТ, УЗИ и мануальной терапии. Чем ещё оборудован новый корпус диагностики в Дзержинской ЦРБ?-1

Диагностический корпус Дзержинской ЦРБ общей площадью более 1 000 квадратных метров возвели буквально за полгода. Стройка на объекте не прекращалась ни на день. Здесь есть кабинеты рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, а также мануальной терапии. Открытие кабинета МРТ в Дзержинске стало настоящим прорывом в сфере здравоохранения района.

Врач Денис Самусевич среди первых, кто прошел курсы переподготовки по лучевой диагностике. 10 лет жизни посвятил неврологии. А сейчас работает на высокотехнологичном аппарате мощностью 1,5 Тесла.

Кабинеты МРТ, УЗИ и мануальной терапии. Чем ещё оборудован новый корпус диагностики в Дзержинской ЦРБ?-4

Денис Самусевич, заведующий кабинетом МРТ Дзержинской центральной районной больницы:
Буквально два года назад было сложно представить, что у нас вообще может быть оборудование такого класса, но мы уже функционируем, работаем, принимаем пациентов. В среднем на сканирование уходит от 20 минут до часа в зависимости от области исследования, от того, вводится ли контраст в процессе исследования и насколько сложный и запутанный случай.

Подробности в видеоматериале.

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Володько # Леонид Павлов # Игорь Шамаль # Денис Самусевич # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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