В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд

Новости Беларуси. В Минске завершился конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд. Жители подавали заявки в августе, специалисты ЖКХ их обрабатывали, выбирали самый лучший двор в каждом районе, и после комиссия определила топ-3 придомовых территорий, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажного жилого дома» критерии оценки были следующие. Санитарное состояние двора, состояние детского игрового и спортивного оборудования, усовершенствованных покрытий, малых архитектурных форм, также озеленение и цветочное оформление дворовой территории. В целом оригинальность оформления дворовой территории. И также оценивалось участие жителей в работах по озеленению и благоустройству территорий.

Победителем стал двор по улице Плеханова, 115. Здесь есть и место для семейного отдыха, и безопасная площадка для детей, и современное оборудование, и контейнеры для экологичного сбора мусора. Кроме того, дворовая территория чистая и ухоженная благодаря жильцам и работникам. Порядок, к примеру, ежедневно поддерживает Оксана Шадевская. Женщина признается, что для нее в радость, когда все красиво и убрано – и за это ее часто благодарят местные жители.

Оксана Шадевская, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №2 Ленинского района г. Минска:

Здесь большая посещаемость что детишек, что взрослых. Приходят с семьями. Этот двор очень нравится. И даже приходят из других дворов сюда поиграть. Ну да, за этим двором я больше ухаживаю. Неприятно, когда грязно. Надо, чтобы обязательно урны были пустые, чтобы оборудование было в надлежащем виде. Если где-то что-то поломалось, то тут же сообщаешь начальству – начальство реагирует на это. Двор по Козлова, 33А занял второе место. Там специалисты совсем недавно заменили дорожное покрытие, установили лежачих полицейских и облагородили детскую площадку. На третьем месте расположился двор на Куйбышева, 67. Кроме дворовых территорий, в этом году были также выбраны лучшие подъезды.

Анастасия Сулимская:

В номинации образцовый подъезд были такие критерии оценки: техническое и эстетическое состояние входной группы подъездов, наличие табличек с указанием подъезда и квартир, информационные стенды, их состояние. Учитывалось техническое состояние стен, полов, окон, дверей, осветительных приборов, лифтовых кабин, также большое внимание уделялось оригинальности оформления подъезда. Участию жителей в наведении порядков в подъезде. Победителем стал первый подъезд на улице Прушинских, 26. Участники конкурса получили почетные грамоты. К слову, работа по благоустройству дворов и подъездов Минска ведется постоянно. Заменяют урны, скамейки, дорожные покрытия. Облагораживают зеленые насаждения. Обновляется ремонт в подъездах.