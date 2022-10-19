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В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд

19 октября 2022 14:27
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Новости Беларуси. В Минске завершился конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд. Жители подавали заявки в августе, специалисты ЖКХ их обрабатывали, выбирали самый лучший двор в каждом районе, и после комиссия определила топ-3 придомовых территорий, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-1

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В номинации «Лучшая дворовая территория многоэтажного жилого дома» критерии оценки были следующие. Санитарное состояние двора, состояние детского игрового и спортивного оборудования, усовершенствованных покрытий, малых архитектурных форм, также озеленение и цветочное оформление дворовой территории. В целом оригинальность оформления дворовой территории. И также оценивалось участие жителей в работах по озеленению и благоустройству территорий.

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-4

Победителем стал двор по улице Плеханова, 115. Здесь есть и место для семейного отдыха, и безопасная площадка для детей, и современное оборудование, и контейнеры для экологичного сбора мусора. Кроме того, дворовая территория чистая и ухоженная благодаря жильцам и работникам. Порядок, к примеру, ежедневно поддерживает Оксана Шадевская. Женщина признается, что для нее в радость, когда все красиво и убрано – и за это ее часто благодарят местные жители.

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-7

Оксана Шадевская, рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №2 Ленинского района г. Минска:
Здесь большая посещаемость что детишек, что взрослых. Приходят с семьями. Этот двор очень нравится. И даже приходят из других дворов сюда поиграть. Ну да, за этим двором я больше ухаживаю. Неприятно, когда грязно. Надо, чтобы обязательно урны были пустые, чтобы оборудование было в надлежащем виде. Если где-то что-то поломалось, то тут же сообщаешь начальству – начальство реагирует на это.

Двор по Козлова, 33А занял второе место. Там специалисты совсем недавно заменили дорожное покрытие, установили лежачих полицейских и облагородили детскую площадку. На третьем месте расположился двор на Куйбышева, 67. Кроме дворовых территорий, в этом году были также выбраны лучшие подъезды.

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-10

Анастасия Сулимская:
В номинации образцовый подъезд были такие критерии оценки: техническое и эстетическое состояние входной группы подъездов, наличие табличек с указанием подъезда и квартир, информационные стенды, их состояние. Учитывалось техническое состояние стен, полов, окон, дверей, осветительных приборов, лифтовых кабин, также большое внимание уделялось оригинальности оформления подъезда. Участию жителей в наведении порядков в подъезде.

Победителем стал первый подъезд на улице Прушинских, 26. Участники конкурса получили почетные грамоты. К слову, работа по благоустройству дворов и подъездов Минска ведется постоянно. Заменяют урны, скамейки, дорожные покрытия. Облагораживают зеленые насаждения. Обновляется ремонт в подъездах.

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-13

Алена Нехай, заместитель директора по благоустройству и технадзору за текущим ремонтом КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»:
Подрядными организациями ЖЭУ ежегодно два раза в год проходит осмотр (осенний, весенний) придомовых территорий, на основании которых мы уже понимаем, в каких дворах необходимы замена, ремонт, детского, малых архитектурных форм, ямочный ремонт. На основании этого формируется план и в течение следующего года реализуется.

В Минске провели конкурс на лучшую дворовую территорию и образцовый подъезд-16

# Конкурс # общество # Алена Нехай # Анастасия Сулимская # Фотофакт

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