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Иванец: у всех нас одна единая мечта – чтобы у наших детей всё было хорошо

27 декабря 2024 17:24
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Новый год – один из самых любимых праздников для миллионов белорусов и время исполнения детских желаний. Каждый ребенок ощущает заботу и внимание. 30 лет назад по инициативе главы государства появилась добрая традиция – дарить праздник ребятам, которые в этом особенно нуждаются. Марафон добра быстро прижился, ежегодно к нему подключаются люди разных профессий, но всех их объединяет доброе сердце и желание помочь, компенсировать любовь, которую по тем или иным причинам не смогли получить дети от своих родителей.

27 декабря под сводами Дворца Республики собрались около 2,5 тысячи ребят, чтобы насладиться новогодним волшебством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная елка страны – одно из ярких событий в череде мероприятий благотворительного марафона «Наши дети». Традиционно на торжество приезжает и глава государства. Этот год, несмотря на весьма плотный рабочий график Президента, не стал исключением.

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Иванец: у всех нас одна единая мечта – чтобы у наших детей всё было хорошо-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Если все дети в нашей стране будут счастливые, тогда, абсолютно точно, и взрослые будут счастливы. Потому что родители, бабушки, дедушки счастливы тогда, когда счастливы их дети. Поэтому у всех нас одна единая мечта – чтобы у наших детей все было хорошо. Чтобы у них было не только счастливое детство, но и уверенное будущее, счастливая взрослая жизнь.

Подробности смотрите в видео.

# Новый год # Андрей Иванец # Александр Лукашенко # Дети

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