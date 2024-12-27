Марафон «Наши дети» посетил центр коррекционно-развивающего обучения в Мостах
Незабываемые эмоции в рамках марафона добрых дел дарили воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Мостах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учреждение посещают 40 детей, 17 из них – с тяжелыми нарушениями развития. В центре создана безбарьерная среда, есть много специального оборудования.
А для улучшения материально-технической базы, учебному заведению подарили сертификат. Праздник продолжило представление у елки «Сказки водят хоровод», которое подготовили работники центра коррекционно-развивающего обучения и волонтеры.
Это наш самый любимый праздник в этом году. И ждем мы его с нетерпением, готовимся к нему. К нам приезжают и доченька с внуком, зять. Отмечаем своей большой семьей. Дружно. Очень большое спасибо центру, помощь, что оказывают. Очень приятно.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все ждут Новый год. Дети в данном учебном заведении, которые особо хотелось бы посетить, чем обыкновенную школу, где все счастливы. Здесь свой уют, здесь своя обстановка непосредственно. Здесь детки учатся, лечатся, осваивают социум, который им сегодня необходим для жизни непосредственно. Мы, взрослые, тоже ждем Новый год, но у нас есть прекраснейшая традиция, которую когда-то глава государства поставил на одно из первых мест в преддверии Нового года.