Марафон «Наши дети» посетил центр коррекционно-развивающего обучения в Мостах

Незабываемые эмоции в рамках марафона добрых дел дарили воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Мостах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учреждение посещают 40 детей, 17 из них – с тяжелыми нарушениями развития. В центре создана безбарьерная среда, есть много специального оборудования.

А для улучшения материально-технической базы, учебному заведению подарили сертификат. Праздник продолжило представление у елки «Сказки водят хоровод», которое подготовили работники центра коррекционно-развивающего обучения и волонтеры.

Это наш самый любимый праздник в этом году. И ждем мы его с нетерпением, готовимся к нему. К нам приезжают и доченька с внуком, зять. Отмечаем своей большой семьей. Дружно. Очень большое спасибо центру, помощь, что оказывают. Очень приятно.