«Никто без подарка не уйдёт». Марафон «Наши дети» заглянул в Бобруйский детский дом

Теплом и заботой сегодня делились в Бобруйском детском доме – единственном таком учреждении в Могилевской области. Для встречи гостей воспитанники подготовили сюрприз – спектакль «Новогодние приключения Бременских музыкантов», рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

Каждый ребенок ждал праздника с нетерпением. Такие моменты остаются в памяти навсегда, а улыбки детей становятся лучшей наградой за проделанную работу.

Марина Шарко, директор детского дома Бобруйска:

Никто от нас сегодня без подарков не уйдет. Дети рисовали картины акварелью, вязали елочные игрушки, делали картины из скрапбукинга, бисера. Ну, в общем, дети старались. Я думаю, это очень важно – научить детей проявлять тоже внимание к людям, которые внимательны к ним. Детскому дому вручили сертификаты на улучшение материально-технической базы и бытовые приборы, а для воспитанников подготовили сладкие подарки.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

При поддержке главы государства, правительства марафон «Наши дети» проходит по всей стране для того, чтобы окружить заботой и вниманием каждого ребенка, чтобы он чувствовал себя в этот праздничный день по-другому. Чтобы у него были радость и счастье. Чтобы он поверил, что волшебство, какие-нибудь заветные мечты, которые есть, они сбывались.