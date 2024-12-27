Президент на главной ёлке страны! Что Лукашенко пожелал детям?

Новый год – один из самых любимых праздников для миллионов белорусов и время исполнения детских желаний. Каждый ребенок ощущает заботу и внимание. 30 лет назад по инициативе главы государства появилась добрая традиция – дарить праздник ребятам, которые в этом особенно нуждаются. Марафон добра быстро прижился, ежегодно к нему подключаются люди разных профессий, но всех их объединяет доброе сердце и желание помочь, компенсировать любовь, которую по тем или иным причинам не смогли получить дети от своих родителей. 27 декабря под сводами Дворца Республики собрались около 2,5 тысячи ребят, чтобы насладиться новогодним волшебством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная елка страны – одно из ярких событий в череде мероприятий благотворительного марафона «Наши дети». Традиционно на торжество приезжает и глава государства. Этот год, несмотря на весьма плотный рабочий график Президента, не стал исключением. В начале встречи Александр Лукашенко искренне признается: идя на праздник, подумал, что выступать сегодня придется перед самой сложной аудиторией. Мы часто отмечаем, что нынешнее молодое поколение другое, более продвинутое и взрослое. Оттого и говорил сегодня глава государства по-взрослому, видя перед собой со сцены Дворца думающую молодежь. Наша жизнь как матросская тельняшка, за темной полосой обязательно будет светлая. Так тепло, по-отечески Александр Лукашенко подбодрил юных белорусов. Это правило, которое работает и в жизни, и в большой политике. И, судя по осознанным лицам в зале, такой оптимизм ребята разделяют. Как прошел праздник? Подробности знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Новогодняя сказка поселилась в Беларуси. И личной непосредственной вере в чудеса сопутствует и способствует настрой, который задает и государство, и белорусское общество. Заботиться и приносить радость тем, кто старше или младше нас, не это ли отражение национального кода – белорусской людскасці? Белорусы при должностях, в погонах и с регалиями поздравляют наших детей. Не по циркулярам, а по велению души.

Сегодня кульминация фестиваля сказки – «Наши дети». Хороводы, выставки, сказки в миниатюре. Из старого доброго прошлого вернулся даже крокодил Гена. Сегодня обошлось без заморских персонажей. А современная детвора озабочена не глобальными вопросами, а ближе к той старой доброй сказке. Прикоснуться к ней стараются даже взрослые. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Что такое новогодняя сказка, можно прямо сейчас оценить, перед главным представлением для наших детей. Маленький белорус, рядом сказочные персонажи, а здесь серьезная тетя-журналист, которая тоже, глядя на это, возвращается в счастливое новогоднее детство. Главные новогодние персонажи. Главная елка на главной сценической площадке страны, можно даже конфетами бросаться. От таких эмоций дети забыли о гаджетах. Телефоны взяли в руки, только когда на сцене появился Президент. Во время дальних визитов глава государства говорил о развитии TikTok. В Беларуси это выглядит так.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я Деду Морозу говорю и Снегурочке: все время бесплатно работаете, не может же так быть, в рыночной экономике живем. Поэтому мы купили ему и Снегурочке подарки новогодние, чтобы они тоже после работы порадовались, как и мы с вами. Насчет рыночной экономики мы можем шутить. Когда в целом вся страна социально ориентирована. Настоящим «Марафоном единства» стали два душевных флешмоба – «Наши дети» и «Ад усёй душы». Названия простые – смысл сакральный. В отношении к ближнему, в заботе, проявленной к детям без родителей, к пожилым людям без детей или забытыми детьми, и проявляется настоящее чудо. Надо стараться быть волшебниками. А чтобы быть успешными героями, «надо» действовать – лайфхак от Президента для белорусской детворы.

Александр Лукашенко:

Я понимаю, что утром вы просыпаетесь, как и я когда-то, как и старшие ваши друзья, преподаватели, учителя, – никуда не хочется идти, и погода гадкая, хочется дома остаться… Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли, – «надо». Понимаете, надо! Вот вы просыпаетесь, никуда не хотите идти, а тем более учиться. Но вы помните: сейчас это надо! Для того чтобы потом было легче. Поэтому учеба – это тяжело, но надо. Потому что это ваш фундамент в жизни. Без этого фундамента не может быть у вас нормальной взрослой жизни. Во Дворце Республики без малого 2,5 тысячи человек. Это олимпиадники, активисты общественной жизни и дети со сложной судьбой. Вся Беларусь. Кто-то пришел на праздник за ручку с бабушкой через подземный переход столичного проспекта, кто-то приехал из дальнего приграничья с наставниками.

– Я живу возле границы, там страшновато жить, там иногда стреляют, где-то вдалеке взрывается.

– А что будете загадывать?

– Чтобы был мир. И чтобы у семьи и у всех было хорошее настроение и здоровье.

Процветания нашей стране. Вот ради того, чтобы детство белорусов не было под прицелом, под началом Президента стараются все взрослые. Сказку надо уметь защищать и создавать. Сегодня глава государства сказал спасибо тем, кто всегда с нашими детьми. Наставникам и воспитателям.

Александр Лукашенко:

Всех нас сегодня в этом зале объединяет одно: впереди большой любимый праздник – наш Новый год. Я, думая, что сказать, решил, что начать все-таки надо с наших учителей и воспитателей. Думаю, детишки со мной согласятся, и взрослые дети, и совсем маленькие, без них не было бы и вот этого действа, на которое вы сегодня приехали. Именно они, бросив свои дела домашние, заботы, помогли вам, помогли мне, чтобы вы приехали сюда. Помогли вам приехать во Дворец Республики, где мы традиционно проводим этот светлый праздник. Говоря о взрослых, наших учителях, воспитателях, хочу сказать, что я очень хорошо знаю, как трудно работать с детьми. Детям хочу сказать: думаете, что с вами легко? Ничего подобного. С вами очень трудно, но приятно, когда вы даете те результаты, на которые рассчитывают ваши учителя, преподаватели и ваши родители. Новый год и Рождество Христово. Неважно, кто принесет радость, Дед Мороз, большой чиновник, добрый бизнесмен, друг семьи или щедрый знакомый, главное, чтобы без подарков никто не остался. Впрочем, Беларусь не только в праздники, а всегда страна радости и развития для наших детей.