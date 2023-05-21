Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 90 районах Беларуси

Новости Беларуси. Запреты и ограничения на посещение лесов. Сухая погода в Беларуси вынуждает применять предупредительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта. Она обновляется в режиме реального времени, поэтому данные могут меняться в течение дня.

Сейчас запреты коснулись всей Гомельской области, а также большинства районов Могилевской, Витебской и Минской. Так, в центральном регионе установлен четвертый класс пожарной опасности. Это означает, что вся лесная охрана приведена в повышенную боеготовность. Помимо прочего, круглосуточно ведется видеонаблюдение состояния леса. Его фиксируют около 40 камер.